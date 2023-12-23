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Пассажирам Air Astana могут начать выплачивать компенсацию за полеты на бортах Fly Arystan

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:22
Пассажирам Air Astana могут начать выплачивать компенсацию за полеты на бортах Fly Arystan
Фото ©️ Tengrinews.kz
В Комитете гражданской авиации дали поручение Air Astana выплачивать компенсации пассажирам, при замене их бортов на рейсах на самолеты Fly Arystan, передает Tengritravel.kz со ссылкой на КГА.

По данным комитета за 2023 год авиакомпания Air Astana заменяла свои воздушные суда на неравноценные самолеты Fly Arystan на 226 рейсах. Это 0,7 процента (31 тысяча) от общего числа выполненных компанией рейсов. При этом пассажиры не были заранее уведомлены о такой замене.


В ходе совещания с участием вице-министра транспорта Талгата Ластаева Air Astana дали ряд поручений:

- принять меры по минимизации практики замены судов Air Astana на суда Fly Arystan;
- обеспечить и наладить работу по заблаговременному оповещению пассажиров в случае замены борта;
- выработать предложения по порядку выплаты компенсации пассажирам в случае замены борта;
- принять меры по увеличению количества резервных воздушных судов "Air Astana" с одного на два.

Министерством транспорта будет продолжена работа по мониторингу соблюдения прав пассажиров при изменениях статуса рейса и приняты административные меры в случае выявления нарушений.


Источник: Tengrinews.kz
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