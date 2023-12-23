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Водители Казахстана сетуют на штрафы за пересечение «сплошной» у запаркованных перекрестков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:48
Водители Казахстана сетуют на штрафы за пересечение «сплошной» у запаркованных перекрестков
Фото из открытых источников
Алматы. 23 декабря. КазТАГ – Водители Казахстана сетуют на штрафы за пересечение сплошной линии у запаркованных перекрестков, передает корреспондент агентства.

«Уже в который раз оплачиваю штраф по статье, по которой абсолютно нет моей вины. Оплачиваю 50%, там Т5 тыс. где-то выходит, из-за Т5 тыс. не хочется каждый раз ездить в полицию, разбираться там – больше времени потратишь. Но обидно, так как уже третий раз такое происходит, и я уверен, что многим в городе так же приходит ни за что. Сами рассудите – вы едете по улице, вам нужно повернуть налево, а левый ряд весь запаркован, вы же по любому пересечете эту линию. И это же у всех и повсеместно такая проблема встречается», - пожаловался редакции КазТАГ в субботу автолюбитель из Алматы.


Он представил очередной протокол от системы «Сергек» за указанное «нарушение» – ему пришел штраф по части 1 статьи 601 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) КоАП РК в размере Т10 350 с фотографией его авто.

«Видите, паркуются до самого светофора, до «стоп-линии», и когда ты налево поворачиваешь, ты в любом случае эту линию пересекаешь. Либо нужно сразу со второго ряда поворачивать, но это тоже нарушение», - сказал собеседник.


На прилагаемой фотографии хорошо видно, что вся крайняя полоса до перекрестка забита припаркованными автомобилями.

«Понатыкали этих камер и какие-то моменты не учитываются абсолютно – если машины припаркованы, то, как повернуть на крайний ряд? В любом случае приходится пересекать эту линию. И не каждый раз же будешь из-за этого в «ГАИ» ездить и разбираться», - посетовал еще один автолюбитель.


Редакция КазТАГ обращает внимание компетентных органов на обозначенную проблему и предлагает считать данную публикацию запросом комментариев касательно описанной ситуации.


Источник: kaztag.kz
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