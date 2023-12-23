Кто должен будет сдавать отпечатки пальцев: Токаев подписал закон

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации "Правительство для граждан", международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации", - сообщили в Акорде.

Согласно закону, для граждан Казахстана вводится добровольная дактилоскопия, только с их согласия. Вместе с тем обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданина сохраняется в случае получения удостоверения личности моряка. В свою очередь, для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, обязательная дактилоскопическая регистрация вводится в случаях, установленных законом.

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о корпорации "Правительство для граждан", парке "Астана хаб" и дактилоскопической регистрации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере оказания государственных услуг. Предусмотрены также поправки, касающиеся деятельности международного технологического парка "Астана Хаб" и дактилоскопической регистрации. В частности, закон предусматривает усиление ответственности сотрудников Государственная корпорация "Правительство для граждан", а также предусматривает добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан Казахстана.Закон также предусматривает изменение статуса корпорации "Правительство для граждан". Теперь она не будет единым провайдером в сфере организации работы по приему заявлений на оказание госуслуг. Функции по приему заявлений на оказание госуслуг и выдаче их результатов передадут субъектам предпринимательства, а именно партнерским организациям через заключение партнерских соглашений.У госкорпорации появится компетенция по организации приема обращений физических и юридических лиц в рамках информационной системы "Е-Өтініш".Напомним, что ранее в Сенате приняли поправки в закон о добровольной дактилоскопической регистрации.Изначально планировалось, что в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев. Позже стало известно, что обязательную дактилоскопию планируют отменить.