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Почему дело Салтанат Нукеновой так долго расследуется, объяснила адвокат

Просмотров:73 Опубликовано: Сегодня, 18:29
Почему дело Салтанат Нукеновой так долго расследуется, объяснила адвокат
Фото: Instagram/aitym
Адвокат Жанна Уразбахова на своей странице в социальных сетях ответила на основные вопросы, которые волнуют общественность в отношении дела об убийстве Салтанат Нукеновой, передает Liter.kz.

По словам адвоката, они подавали ходатайства, делали запросы, ходили на следственные действия. В то время как представители МВД и Генеральная прокуратура давала информацию журналистам на брифингах, их сторона никак не комментировала происходящее. Так же как и множество слухов, домыслов и версий со стороны некоторых блогеров и журналистов.

В память о Салтанат не будем и дальше обращать внимание на всю эту грязь. Но считаю важным, что никакого примирения не было и не будет. Это принципиальная позиция семьи Салтанат. Хочу поблагодарить общественность и добросовестных журналистов за вашу позицию по делу, – отметила Жанна Уразбахова.


Немало вопросов возникает у общественности касаемо долгого расследования.

Любые дела по преступлениям такой категории (против личности) требуют проведения множества экспертиз. Даже в том случае, если убийца был задержан на месте совершения преступления. Помимо экспертиз, следствие обязано доказать вину человека. Это все делается следственным путем: допросы, очные ставки, сбор доказательств, анализ видеозаписей, детализация телефонных звонков, переписок, передвижений, – пояснила адвокат.


Сразу 12 экспертиз назначены по делу об убийстве супруги экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. 10 из них уже проведены, одна экспертиза закончится на этой неделе, а назначенная недавно будет проведена согласно закону в течение 30 календарных дней.

Как только следствие подойдет к концу, следователь выносит окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается на основе всех экспертиз, свидетельских показаний. После чего он ознакамливает стороны с материалами уголовного дела. Далее принимается решение: возобновлять дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру, – дополнила Жанна Уразбахова.


Процесс долгий и нюансов много. Адвокат заверила, что предыдущую судимость экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева учтут. Так как срок назания подозреваемого по первой судимости до конца не отбыт, судимость еще не снята, убийство супруги будет расцениваться как рецидив.

Напомним, 9 ноября СМИ облетела новость об убийстве женщины в одном из ресторанов Астаны. Оказалось, свою жену избил до смерти экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

В полиции Астаны завели уголовное дело по статье “Убийство”. Суд санкционировал арест Бишимбаева на два месяца. Позже стало известно, что правоохранители возбудили еще три уголовных дела и задержали директора “Гастроцентра”, где произошла трагедия. Последнему санкционировали арест на два месяца.

Подробности рокового вечера рассказал персонал заведения. Дядя погибшей Салтанат Нукеновой высказал опасения о том, что убийцу его племянницы могут увести от ответственности. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев пытался скрыть убийство супруги Салтанат Нукеновой с помощью девушки-двойника. Об этом рассказал дядя погибшей.


Источник: liter.kz
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