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Зачем мужчина открыл дверь в самолете рейса Шымкент-Алматы, рассказали в авиакомпании

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Зачем мужчина открыл дверь в самолете рейса Шымкент-Алматы, рассказали в авиакомпании
Фото из открытых источников
В компании Fly Arystan рассказали, как вел себя пассажир нарушивший правила, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Fly Arystan.

В компании Fly Arystan по поводу инцидента на борту их самолета, выполнявшего рейс Шымкент - Алматы сообщили, что после приземления, во время буксировки один из пассажиров, нарушив правила безопасности, встал во время движения самолета и подошел к бортпроводникам. Он пожаловался на долгое ожидание и потребовал открыть дверь. Бортпроводники объяснили правила безопасности и попросили пассажира вернуться на место и пристегнуть ремень безопасности.

После полной остановки и отключения табло "пристегните ремни безопасности" все пассажиры начали вставать и собираться. Недовольный пассажир вновь подошел к экипажу в грубой форме потребовал открыть дверь. Однако открытие двери было запрещено, по причине ожидания трапа.

"Стоит отметить, что пассажир не приобретал место возле аварийного выхода и самовольно прошел в 12 ряд и открыл аварийный выход. Экипаж немедленно связался со службами безопасности, а также были заполнены акты передачи пассажира-нарушителя в правоохранительные органы, акт о повреждении имущества авиакомпании и объяснительный полицейский отчет", - сообщили в компании.


Во FlyArystan намерены провести расследование и привлечь пассажира к полной ответственности, включая возмещение убытков за причиненный материальный ущерб по восстановлению воздушного для последующих полетов.



Источник: Tengrinews.kz
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