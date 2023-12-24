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Казахстанцам предлагают получить "компенсацию". Соглашаться нельзя

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 07:34
Казахстанцам предлагают получить "компенсацию". Соглашаться нельзя
Фото из открытых источников
В соцсетях распространяется видео, в котором премьер-министр страны "говорит" о компенсациях, которые якобы получат люди, пострадавшие от действий интернет-мошенников. Это фейк, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

"На видео утверждается, что в Казахстане создан "комитет по возврату и компенсации украденных средств". Это неправда. Такого комитета в стране нет и никогда не было", - сообщает издание.


Мошенники распространяют эту рекламу, обещая помочь обманутым людям, но на самом деле предлагают им пройти на сайт, где рассказывается об услугах "по возврату средств". Людей призывают вновь заплатить, чтобы якобы вернуть деньги, украденные недобросовестными инвесторами. Так мошенники наживаются на тех, кто уже однажды стал жертвой обмана.

Подобные объявления и ранее распространялись в Казахстане. Тогда речь шла о якобы возможной выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид.

Недавно в соцсетях распространяли "новость" о том, что в Казахстане планируют разрешить однополые браки среди женщин, чтобы снизить уровень бытового насилия. Это тоже фейк.

Еще раньше в соцсетях появилась реклама, в которой каждому казахстанцу обещают "помощь от государства" в размере 100 тысяч тенге и больше. Эксперты предупредили, что это фейк.


Источник: Tengrinews.kz
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