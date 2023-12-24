Об экстрадиции Султанбекова и Ардана высказались в Антикоре

"Вместе с тем, согласно законодательству США, наличие Красного бюллетеня Интерпола (международное оповещение о розыске и аресте лица с целью экстрадиции - прим.) не является основанием для задержания фигуранта и его выдачи Казахстану", - проинформировали в Агентстве.

"В отношении разыскиваемого Ардана Т. проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в том числе в рамках сотрудничества Генеральной прокуратуры Казахстана и Национального бюро Интерпола с компетентными органами иностранных государств", - говорится в ответе Антикоррупционной службы.

В Антикоре ответили на запрос о розыске и экстрадиции экс-акима Астаны Каната Султанбекова и бывшего руководителя ТОО LRT Талгата Ардана. Ранее оба были заочно осуждены по громкому коррупционному делу, связанному с реализацией проекта легкорельсового транспорта в столице, передает корреспондент Tengrinews.kz.По информации Антикора, в результате проведенных мероприятий установлено, что Султанбеков находится в США.По поводу местонахождения и экстрадиции другого осужденного - Талгата Ардана - в Антикоре сообщили следующее:Тем временем, по данным портала органов правовой статистики и специальных учетов, Талгат Ардан находится в розыске около пяти лет. Канат Султанбеков скрылся от следствия больше четырех лет назад.Напомним, в мае этого года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили заочный приговор подсудимым по делу LRT Талгату Ардану и Канату Султанбекову.