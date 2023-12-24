Названа действующая программа льготного автокредитования в Казахстане

"По состоянию на 30 ноября 2023 года банками второго уровня выдано 17 тысяч 199 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 88 миллиардов 279 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

В Казахстане названа действующая программа льготного автокредитования под четыре процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.В ответе на запрос Tengrinews.kz в Банке развития Казахстана сообщили, что общая сумма выделенных средств по программе льготного автокредитования составляет 82 миллиарда тенге.Условия кредитования физических лиц на приобретение автомобилей отечественного производства следующие:- номинальная процентная ставка составляет не более 4 процента годовых, в то время как годовая эффективная ставка (включая расходы на страхование и залог транспортных средств) не должна превышать 7,5 процента годовых;- срок кредита составляет не более 7 лет, валюта кредита - тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 миллионов тенге.Отмечается, что программа будет работать до 2035 года на револьверной основе.В 2023 году кредиты на авто выдавали пять казахстанских банков второго уровня.Ранее стало известно, что программу льготного автокредитования переформатируют. Теперь это будет программа по кредитованию регионов на приобретение автобусов.