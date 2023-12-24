Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Декабря
+9...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Названа действующая программа льготного автокредитования в Казахстане

Просмотров:137 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Названа действующая программа льготного автокредитования в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане названа действующая программа льготного автокредитования под четыре процента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ответе на запрос Tengrinews.kz в Банке развития Казахстана сообщили, что общая сумма выделенных средств по программе льготного автокредитования составляет 82 миллиарда тенге.

Условия кредитования физических лиц на приобретение автомобилей отечественного производства следующие:

- номинальная процентная ставка составляет не более 4 процента годовых, в то время как годовая эффективная ставка (включая расходы на страхование и залог транспортных средств) не должна превышать 7,5 процента годовых;
- срок кредита составляет не более 7 лет, валюта кредита - тенге, стоимость одной единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 миллионов тенге.

Отмечается, что программа будет работать до 2035 года на револьверной основе.

"По состоянию на 30 ноября 2023 года банками второго уровня выдано 17 тысяч 199 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму 88 миллиардов 279 миллионов тенге", - говорится в сообщении.


В 2023 году кредиты на авто выдавали пять казахстанских банков второго уровня.

Ранее стало известно, что программу льготного автокредитования переформатируют. Теперь это будет программа по кредитованию регионов на приобретение автобусов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика