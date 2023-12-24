Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Декабря
+9...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Боеприпасы, ножи и дубинки пытались пронести казахстанцы на борт самолетов

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 14:20
Боеприпасы, ножи и дубинки пытались пронести казахстанцы на борт самолетов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Департаменте полиции на транспорте озвучили данные о нарушениях казахстанцев за 2023 год при перелетах, передает Tengritravel.kz.

В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Департаменте на транспорте МВД сообщили, что чаще всего граждане привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также потребление табачных изделий на борту воздушного судна.

"С начала 2023 года за потребление табачных изделий на борту воздушного судна к административной ответственности привлечено 187 граждан, в том числе иностранцев - 51, казахстанцев - 136. Штраф за правонарушение для физических лиц составляет 50 МРП, 172500 тенге", - говорится в ответе.


Департамент полиции на транспорте также сообщает о попытках казахстанцев пронести оружие на борт.

"Граждане умышленно или неумышленно пытались пронести на борт воздушного судна электрошокеры, холодное оружие - ножи, кастеты, телескопические дубинки, боеприпасы разных калибров, газовые, сигнальные и аэрозольные баллоны", - отметили в ДП.


Сообщается, что за проступок существует наказание в уголовном и административном кодексах.

Статья 287 УК. "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В КоАП статья 482. "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика