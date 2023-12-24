Боеприпасы, ножи и дубинки пытались пронести казахстанцы на борт самолетов

"С начала 2023 года за потребление табачных изделий на борту воздушного судна к административной ответственности привлечено 187 граждан, в том числе иностранцев - 51, казахстанцев - 136. Штраф за правонарушение для физических лиц составляет 50 МРП, 172500 тенге", - говорится в ответе.

"Граждане умышленно или неумышленно пытались пронести на борт воздушного судна электрошокеры, холодное оружие - ножи, кастеты, телескопические дубинки, боеприпасы разных калибров, газовые, сигнальные и аэрозольные баллоны", - отметили в ДП.

В Департаменте полиции на транспорте озвучили данные о нарушениях казахстанцев за 2023 год при перелетах, передает Tengritravel.kz.В ответе на официальный запрос Tengrinews.kz в Департаменте на транспорте МВД сообщили, что чаще всего граждане привлекались к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также потребление табачных изделий на борту воздушного судна.Департамент полиции на транспорте также сообщает о попытках казахстанцев пронести оружие на борт.Сообщается, что за проступок существует наказание в уголовном и административном кодексах.Статья 287 УК. "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".В КоАП статья 482. "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия".