Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 24 Декабря
+9...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Полиция обратилась к казахстанцам

Просмотров:177 Опубликовано: Сегодня, 16:09
Полиция обратилась к казахстанцам
Кадр из видео
Полиция обратилась к казахстанцам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Глава государства обозначил четкие задачи о проявлении "нулевой терпимости" к любым нарушениям, по строгому соблюдению закона и порядка. Любые такие нарушения предусматривают административную и уголовную ответственности.

По данным полиции, в 2023 году полицией выявлено свыше 16 тысяч нарушений за совершение мелкого хулиганства, более 1700 фактов порчи чужого имущества. За особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, привлекаются к уголовной ответственности порядка 1,5 тысячи лиц.


При этом в последнее время наблюдаются факты перекрытия гражданами дорог с целью привлечения общественного внимания. Однако проведение таких акций является незаконным.

Так, 23 декабря текущего года в Алматы жителями жилого комплекса River Park была перекрыта улица Макатаева с требованиями подключения отопления. Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции.

"Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований Закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения.

Таким образом гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам. В этой связи в отношении четырех граждан составлены административные протокола по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств", - отметил председатель КАП МВД Кайсар Султанбаев.

В полиции напомнили что организация и проведение незаконных акций протеста влечет административную и уголовную ответственность.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Дизель
 Космос (Посетители) Сегодня, 16:11
Нетерпимость говоришь?
Давай попробуем. На площади Ынтымак есть стационарный пост полиции, с торца 22 дома 11 мкрна. Сам этот дом обвешан камерами видеонаблюдения со всех сторон, в том числе смотрят вглубь 11 мкрана. Тут недавно, ещё месяца не прошло, как положили новые тротуары, которые местные жители ждали почти полгода. Жаловались в акимат и ждали! Ладно, положили, дождались. Теперь по этим новым тротуарам ездят все, кому захочется: трактора, газели с товарами, особенно "Кока-кола". Тротуары уже раздавили в некоторых местах. Всё это происходит в прямой видимости (25 метров, не более) полицейской будки и видеокамер. Почему личный состав полицейского поста не реагирует на эти безобразия? Почему они ходят в магазин за едой (сигаретами) и спокойно созерцают на эти автомобили на разгрузке?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика