По данным полиции, в 2023 году полицией выявлено свыше 16 тысяч нарушений за совершение мелкого хулиганства, более 1700 фактов порчи чужого имущества. За особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопряженное с уничтожением или повреждением чужого имущества, привлекаются к уголовной ответственности порядка 1,5 тысячи лиц.

Полиция обратилась к казахстанцам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Глава государства обозначил четкие задачи о проявлении "нулевой терпимости" к любым нарушениям, по строгому соблюдению закона и порядка. Любые такие нарушения предусматривают административную и уголовную ответственности.При этом в последнее время наблюдаются факты перекрытия гражданами дорог с целью привлечения общественного внимания. Однако проведение таких акций является незаконным.Так, 23 декабря текущего года в Алматы жителями жилого комплекса River Park была перекрыта улица Макатаева с требованиями подключения отопления. Данные действия квалифицируются как грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в создании препятствий для дорожного движения, а также неисполнении законных требований сотрудников полиции."Сложившуюся ситуацию жителям необходимо было решать с соответствующими органами и обслуживающими организациями в рамках закона, придерживаясь требований Закона об организации и проведении митингов путем уведомления местного исполнительного органа до его проведения.Таким образом гражданами был нарушен общественный порядок, а также причинены значительные неудобства другим гражданам. В этой связи в отношении четырех граждан составлены административные протокола по статье 667 Кодекса об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Девять других участников акции привлечены к ответственности по статье 614 Административного кодекса за создание препятствий для движения транспортных средств", - отметил председатель КАП МВД Кайсар Султанбаев.В полиции напомнили что организация и проведение незаконных акций протеста влечет административную и уголовную ответственность.