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Погоню за коровой устроили патрульные в Актобе

Просмотров:181 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Погоню за коровой устроили патрульные в Актобе
Фото пресс-службы ДП Актобе
Погоню за коровой устроили патрульные в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Убежавшая от хозяина корова доставила хлопот актюбинским полицейским. Ее владелец, Бахтыбай Махметов, обратился к патрульным с просьбой помочь найти скотину. Со слов горожанина, она только недавно отелилась и была привязана в сарае, но в какой-то момент сбежала.

Пока стражи порядка вместе с мужчиной искали ее в ближайшой округе (актюбинец живет по улице Братьев Жубановых), буренка разгуливала по центральным улицам города. Нашли ее только в пяти кварталах от места пропажи.

"Корова ушла со двора дома номер 35 по улице Братьев Жубановых. Это частный дом, где хозяин и содержал скотину. Оттуда животное и убежало, как то освободившись от веревки. Поймали корову на пересечении улиц Калдаякова и Тургенева", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.


Словить беглянку оказалось не просто. Учитывая еще, что сегодня в городе сильнейшая гололедица после дождя. Кроме того, корова сопротивлялась и даже пыталась бодаться. Но после немалых усилий, полицейские вместе с хозяином все-таки вернули скотину в стойло. За что владелец животного поблагодарил патрульных.



Источник: Tengrinews.kz
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