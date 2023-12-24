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Новые возможности пенсионного калькулятора

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 19:59
Новые возможности пенсионного калькулятора
Фото из открытых источников
В поисках ответа на вопрос о размере будущей пенсии, вкладчики ЕНПФ могут воспользоваться удобным инструментом – Пенсионным калькулятором, в возможности которого недавно были внесены дополнительные функции.

Теперь можно не только самостоятельно рассчитать свою примерную будущую пенсию, но и получить актуализацию по расчету страховой премии и страховой выплаты из страховой организации и прогнозного пенсионного калькулятора в соответствии с последними изменениями в пенсионном законодательстве Республики Казахстан.

При этом была учтена средняя продолжительность жизни лиц с инвалидностью и лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда, что позволило повысить для них доступность пенсионного аннуитета. Также в соответствии с Социальным кодексом поэтапно будут увеличиваться размеры минимальной базовой пенсии до 70%, а максимальной до 120% от величины прожиточного минимума в период с 2023 по 2027 годы.

Вместе с тем, вкладчики получили возможность перевода до 50% своих накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Напомним, что Калькулятор представлен в двух видах. «Текущий» – это более упрощенный вариант, с помощью которого, те, кто выходит на пенсию в ближайший год, могут рассчитать размер выплаты пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов. «Прогнозный» калькулятор не просто рассчитает предположительный размер будущей пенсии, но и покажет, из чего она складывается и рассчитает ее по трем сценариям: пессимистичному, реалистичному и оптимистичному, что поможет вкладчику увидеть все возможные варианты, учитывающие предполагаемый уровень реальной инвестиционной доходности.


При расчёте Калькулятор учтет все компоненты — базовую и солидарную пенсии; 10% ОПВ; 5% ОППВ и добровольные пенсионные взносы. Для получения размера будущей пенсии в прогнозном калькуляторе, необходимо сделать несколько несложных действий — заполнить все поля: дату рождения, пол, трудовой стаж, стаж участия в накопительной пенсионной системе, ввести сумму накоплений на сегодняшний день и среднюю заработную плату за последнее время. И для получения результата — нажать на кнопку «Произвести расчет». При использовании калькулятора через личный кабинет, почти все поля заполнятся автоматически, и расчет получится более точным.

В случае превышения прогнозной суммы пенсионных накоплений минимального порога достаточности, появится уведомление о возможности их изъятия на улучшение жилищных условий или лечение. Также в случае достаточности пенсионных накоплений, для вкладчиков предусмотрена функция «Перевод накоплений в компании по страхованию жизни (КСЖ)» для заключения договора пенсионного аннуитета.

Важно помнить, что результаты расчетов пенсии являются предварительными на текущий календарный год, а окончательный расчет будет производиться при обращении в страховую организацию.


Источник: alau.kz
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