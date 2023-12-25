Лишен генеральского звания: подробности дела экс-главы Погранслужбы КНБ Дильманова

"Д.Е. довел до Д.Д. сведения о разработанной преступной схеме перевалки грузов из Китая в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что в случае успешного функционирования обозначенной схемы он будет получать с этого определенный доход.



Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба", - сообщили в суде.

"С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание Д.Д. по части 2 статьи 450 УК в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Постановлено внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении Д.Д. воинского звания "генерал-лейтенант", государственной награды орден "Айбын" ІІ степени и почетного звания "Ветеран Комитета национальной безопасности", - говорится в приговоре.



Вынесен приговор экс-заместителю председателя КНБ - бывшему директору Пограничной службы Дархану Дильманову по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах, передает Tengrinews.kz.Как сообщили в военном суде Алматинского гарнизона, Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в крупном размере - статья 28, части 3, 5, статья 450, часть 2, статья 366, часть 3, подпункты 1, 2 и 4 УК.Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий, пояснили в суде.Прокурор просил признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы от 4 до 9 лет с конфискацией имущества.Подсудимый Қ. вину не признал и просил оправдать его за отсутствием в его действиях состава преступления.Подсудимый Дильманов и другие вину полностью признали, раскаялись в содеянном, просили назначить максимально мягкий вид наказания, ниже низшего, а также не применять дополнительные виды наказания.Қ. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 28, частью 5, статьей 450, статьей 366, частью 3, подпунктами 1, 2, 4 УК, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.Е. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного подпунктами 1, 2, 4 части 3 статьи 366 УК, с применением статьи 55 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки – 1 267 000 тенге - на сумму 38 010 000 тенге.Остальные подсудимые признаны виновными по статье 28, части 3, статье 450, части 2 УК. С применением статьи 55 УК им назначены наказания от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев ограничения свободы, без конфискации имущества.Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.Приговор в законную силу не вступил.Напомним, Дархан Дильманов был освобожден от должности зампреда КНБ - директора Погранслужбы в начале апреля 2022 года. Этот пост он занимал с июля 2015 года. В 1998-2015 годах служил на руководящих должностях в Пограничной службе КНБ.25 июня 2022 года стало известно о его аресте.