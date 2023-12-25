Устал ждать и открыл аварийную дверь самолета: как наказали алматинца

"Материал по мелкому хулиганству направлен в межрайонный суд по административным правонарушениям. Ему грозит административный арест до 15 суток", - уточнили правоохранители.

Мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, сотрудники департамента полиции привлекли к ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz 23 декабря в аэропорту Алматы по заявлению сотрудников Fly Arystan задержали 29-летнего пассажира авиарейса Шымкент – Алматы.Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.В отношении него составлены сразу 3 административных материала - по части 1 статьи 440 КоАП РК "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", по части 1 статьи 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне", по части 1 статьи 434 "Мелкое хулиганство" - и наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).Ранее в компании Fly Arystan сообщили, что один из пассажиров встал во время движения самолета и подошел к бортпроводникам. Он грубо потребовал открыть дверь, столкнувшись с отказом, прошел в 12-й ряд и открыл аварийный выход. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.