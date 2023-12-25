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Устал ждать и открыл аварийную дверь самолета: как наказали алматинца

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Устал ждать и открыл аварийную дверь самолета: как наказали алматинца
Кадр из видео
Мужчину, открывшего аварийную дверь самолета, сотрудники департамента полиции привлекли к ответственности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 декабря в аэропорту Алматы по заявлению сотрудников Fly Arystan задержали 29-летнего пассажира авиарейса Шымкент – Алматы.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, у мужчины выявлено алкогольное опьянение средней степени.

В отношении него составлены сразу 3 административных материала - по части 1 статьи 440 КоАП РК "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", по части 1 статьи 566 "Нарушение правил поведения на воздушном судне", по части 1 статьи 434 "Мелкое хулиганство" - и наложен штраф в размере 8 МРП (27 600 тенге).

"Материал по мелкому хулиганству направлен в межрайонный суд по административным правонарушениям. Ему грозит административный арест до 15 суток", - уточнили правоохранители.


Ранее в компании Fly Arystan сообщили, что один из пассажиров встал во время движения самолета и подошел к бортпроводникам. Он грубо потребовал открыть дверь, столкнувшись с отказом, прошел в 12-й ряд и открыл аварийный выход. Очевидцы запечатлели инцидент на видео.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:44
Остановите землю, я сойду.
Вот только вопрос: как этот тип прошел не борт самолета.
 
 

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