Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за фейерверки на Новый год, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Во время брифинга МВД начальник управления комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов предупредил казахстанцев, что нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф:



на физических лиц – в размере 17 250 тенге (5 МРП);

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 69 000 тенге (20 МРП);

на субъектов среднего предпринимательства – в размере 103 500 тенге (30 МРП);

на субъектов крупного предпринимательства – в размере 345 тысяч тенге (100 МРП).



Напомним, 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, следом казахстанцы отдохнут еще 1 и 2 января - в понедельник и вторник.



Таким образом, фейерверки в праздничные дни после 23:00 могут обернуться для граждан солидными штрафами.