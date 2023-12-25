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Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за фейерверки на Новый год

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:52
Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за фейерверки на Новый год
Фото:Pixabay.com
Казахстанцев предупредили о крупном штрафе за фейерверки на Новый год, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Во время брифинга МВД начальник управления комитета административной полиции МВД Асылбек Идрисов предупредил казахстанцев, что нарушение тишины с 22:00 до 09:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф:

на физических лиц – в размере 17 250 тенге (5 МРП);
на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 69 000 тенге (20 МРП);
на субъектов среднего предпринимательства – в размере 103 500 тенге (30 МРП);
на субъектов крупного предпринимательства – в размере 345 тысяч тенге (100 МРП).

Напомним, 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, следом казахстанцы отдохнут еще 1 и 2 января - в понедельник и вторник.

Таким образом, фейерверки в праздничные дни после 23:00 могут обернуться для граждан солидными штрафами.


Источник: Тengrinews.kz
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