Бишимбаеву грозит пожизненное? Адвокат семьи Салтанат Нукеновой прервала молчание

"МВД и Генеральная прокуратура на своих брифингах давали информацию журналистам, мы это не комментировали. Мы также не комментировали, что с первого дня со стороны некоторых блогеров и журналистов было множество слухов, домыслов и версий. В память о Салтанат не будем и дальше обращать внимание на всю эту грязь. Но считаю важным, что никакого примирения не было и не будет. Это принципиальная позиция семьи Салтанат", - написала адвокат Жанна Уразбахова.

"Любые дела по преступлениям такой категории (против личности) требуют проведения множества экспертиз. Даже в том случае, если убийца был задержан на месте совершения преступления. Помимо экспертиз, следствие обязано доказать вину человека. Это все делается следственным путем, допросы, очные ставки, сбор доказательств, анализ видеозаписей, детализация телефонных звонков, переписок, передвижений. Увы, даже в наше время, когда цифровизация шагает по планете, это нелегкий процесс. На все это нужно время", - объяснила адвокат Жанна Уразбахова.

"Наказывается вышеуказанное преступление лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. Как только следствие подойдет к концу, следователь выносит окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается уже на основе всех экспертиз, собранных по делу доказательств, свидетельских показаний. После чего следователь выносит уведомление об окончании досудебного расследования и дает время сторонам на ознакомление с материалами уголовного дела. По результатам ознакомления защитники готовят свои ходатайства. После их рассмотрения принимается решение, возобновлять ли дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру", - пояснила адвокат некоторые процессуальные моменты по делу.

"Это долгий процесс, нюансов множество. И еще один, наиболее распространенный вопрос, который волнует общественность: учтут ли предыдущую судимость? Конечно! Напомню, подозреваемый был осужден за тяжкое коррупционное преступление. Срок наказания подозреваемого по первой судимости до конца не отбыт, судимость еще не снята, при этих обстоятельствах убийство Салтанат расценивается как рецидив. Все это расценивается как отягчающее обстоятельство. По Уголовному кодексу есть ряд обстоятельств, которые расценивают как отягчающие. Например, особая жестокость или алкогольное опьянение, ну и, собственно, рецидив преступления. Все это суд должен расценивать как отягчающие вину подсудимого обстоятельства", - написала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.