Бишимбаеву грозит пожизненное? Адвокат семьи Салтанат Нукеновой прервала молчание

Известный адвокат Жанна Уразбахова прокомментировала ход расследования дела об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает Tengrinews.kz.
На своей странице в соцсети Жанна Уразбахова
сообщила, что вместе с коллегой Игорем Вранчевым представляет интересы потерпевшей стороны - семьи Салтанат Нукеновой. Адвокат объяснила, почему они с первых дней они не комментировали произошедшее.
"МВД и Генеральная прокуратура на своих брифингах давали информацию журналистам, мы это не комментировали. Мы также не комментировали, что с первого дня со стороны некоторых блогеров и журналистов было множество слухов, домыслов и версий. В память о Салтанат не будем и дальше обращать внимание на всю эту грязь. Но считаю важным, что никакого примирения не было и не будет. Это принципиальная позиция семьи Салтанат", - написала адвокат Жанна Уразбахова.
Также в своей публикации адвокат разъяснила некоторые процессуальные моменты по уголовному делу. В частности, она пояснила, почему, по мнению некоторых, расследование затянулось.
"Любые дела по преступлениям такой категории (против личности) требуют проведения множества экспертиз. Даже в том случае, если убийца был задержан на месте совершения преступления. Помимо экспертиз, следствие обязано доказать вину человека. Это все делается следственным путем, допросы, очные ставки, сбор доказательств, анализ видеозаписей, детализация телефонных звонков, переписок, передвижений. Увы, даже в наше время, когда цифровизация шагает по планете, это нелегкий процесс. На все это нужно время", - объяснила адвокат Жанна Уразбахова.
По ее словам, в настоящий момент уже проведен ряд судебных экспертиз. И, как ранее сообщили в МВД, проведено более 10 экспертиз. Несколько экспертиз находятся в работе. Дело расследуется по пункту 5 части 2 статьи 99 - "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
"Наказывается вышеуказанное преступление лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой. Как только следствие подойдет к концу, следователь выносит окончательную квалификацию в отношении подозреваемого лица. Это делается уже на основе всех экспертиз, собранных по делу доказательств, свидетельских показаний. После чего следователь выносит уведомление об окончании досудебного расследования и дает время сторонам на ознакомление с материалами уголовного дела. По результатам ознакомления защитники готовят свои ходатайства. После их рассмотрения принимается решение, возобновлять ли дело для проведения дополнительных следственных действий или же дело направляется в прокуратуру", - пояснила адвокат некоторые процессуальные моменты по делу.
После того как прокуроры ознакомятся с материалами дела, они будут принимать решение: направлять его в суд или возвращать для дополнительного расследования.
"Это долгий процесс, нюансов множество. И еще один, наиболее распространенный вопрос, который волнует общественность: учтут ли предыдущую судимость? Конечно! Напомню, подозреваемый был осужден за тяжкое коррупционное преступление. Срок наказания подозреваемого по первой судимости до конца не отбыт, судимость еще не снята, при этих обстоятельствах убийство Салтанат расценивается как рецидив. Все это расценивается как отягчающее обстоятельство. По Уголовному кодексу есть ряд обстоятельств, которые расценивают как отягчающие. Например, особая жестокость или алкогольное опьянение, ну и, собственно, рецидив преступления. Все это суд должен расценивать как отягчающие вину подсудимого обстоятельства", - написала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.
Юрист также отметила, что по особо тяжким преступлениям подсудимый имеет право ходатайствовать о том, чтобы судебный процесс проходил с участием присяжных.
Убийство Салтанат Нукеновой: дело против Бишимбаева переквалифицировали
Напомним, ранее о ходе расследования уголовного дела в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника по подозрению в убийстве Салтанат Нукеновой в кулуарах Мажилиса рассказал заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев. Он уточнил, по каким именно статьям возбуждено уголовное дело.
9 ноября стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Как сообщалось ранее, 8 ноября в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра - Салтанат Нукенова.
Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.
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