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Потратил 24 тысячи на продукты – о своем закупе рассказал глава Минторговли

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Потратил 24 тысячи на продукты – о своем закупе рассказал глава Минторговли
Фото: gov.kz
Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал о своих покупках на рынке, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В субботу поехал с вашей коллегой. Пять часов мы занимались торговлей и вопросами очень непростыми. Крупная закупка обошлась мне в 24 тысячи тенге. Купил хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисло-молочную продукцию, две лепешки. В принципе хороший стандартный набор, — сказал Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса.


Журналисты уточнили у министра, был ли это новогодний закуп.

— А вдруг я новый год с лепешкой (встречаю). Вы же не знаете. Новогодний стол традиционно 37 позиций. Оливье, сельдь под шубой, мандарины, ананасы. Многие спрашивают — подорожало или нет? На 9,8% подорожало, — отметил министр.


Источник: Kazinform
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