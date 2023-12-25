Потратил 24 тысячи на продукты – о своем закупе рассказал глава Минторговли

— В субботу поехал с вашей коллегой. Пять часов мы занимались торговлей и вопросами очень непростыми. Крупная закупка обошлась мне в 24 тысячи тенге. Купил хурму, помидоры, огурцы, мясо, кисло-молочную продукцию, две лепешки. В принципе хороший стандартный набор, — сказал Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса.

— А вдруг я новый год с лепешкой (встречаю). Вы же не знаете. Новогодний стол традиционно 37 позиций. Оливье, сельдь под шубой, мандарины, ананасы. Многие спрашивают — подорожало или нет? На 9,8% подорожало, — отметил министр.

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал о своих покупках на рынке, передает корреспондент агентства Kazinform.Журналисты уточнили у министра, был ли это новогодний закуп.