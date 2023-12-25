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МИД Казахстана: Безвиз с Вьетнамом заработает в ближайшее время

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 16:36
МИД Казахстана: Безвиз с Вьетнамом заработает в ближайшее время
Фото: pixabay
На пресс-конференции официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров 25 декабря 2023 года рассказал, что безвиз между Казахстаном и Вьетнамом заработает в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

По его словам, нужно завершить необходимые процедуры.

"С Вьетнамом безвизовый режим вступит (в силу. – Прим. ред.) в ближайшее время, когда стороны завершат все необходимые процедуры", - сказал Айбек Смадияров.


О том, что Казахстан и Вьетнам планируют ввести безвизовый режим, стало известно 15 июня 2023 года.

"Граждане государства одной стороны, владельцы действительных национальных паспортов, срок действия которых должен быть не менее 6 месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода 180 календарных дней", – говорилось в тексте соглашения между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов.


С 20 по 22 августа Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга посетил Ханой с официальным визитом. По итогам визита президента Казахстана во Вьетнам было опубликовано совместное коммюнике.


Источник: Zakon.kz
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