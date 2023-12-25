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Казахстанцы будут получать удостоверения и паспорта в терминалах

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Казахстанцы будут получать удостоверения и паспорта в терминалах
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане планируют запустить в пилотном проекте выдачу удостоверений личности и паспортов через терминалы. Такой проект документа появился на сайте "Открытых НПА", передает Tengrinews.kz.

Проект совместного приказа министра внутренних дел и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности о проведении пилотного проекта по оказанию государственной услуги "Выдача паспортов, удостоверений личности гражданам Республики Казахстан" посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации выставили на публичное обсуждение до 10 января.

В проекте сообщают, что терминалы документирования будут находиться во фронт-офисах госкорпорации "Правительство для граждан" и будут выдавать документы после биометрической авторизации. Это будет альтернативным вариантов действующему порядку в городах республиканского значения и столице, административных центрах областей, а также в городе Байконыр с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

В целях безопасности сотрудники госкорпорации исключат возможность подключения иных устройств к терминалу.


Источник: Тengrinews.kz
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