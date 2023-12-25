Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Декабря
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.69 KZT
  • €1 = 505.75 KZT
  • 1 RUB = 5.01 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 17:55
Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП
Иллюстрация: Vteme.kz
Прогнозы МВФ, касающиеся роста ВВП РК, весьма оптимистичны.

Среди стран Центральной Азии и СНГ (включая бывшие) Казахстан занимает ведущее место по объёмам валового внутреннего продукта (ВВП).

Так, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), на 2023 год объём ВВП в текущих ценах в РК должен составить сразу 259,3 млрд долл. США — на 15% в стоимостном выражении (или, если считать в абсолютных цифрах — на значительные 33,8 млрд долл. США) больше, чем в 2022 году (это также самый значительный рост в регионе).

ВВП Казахстана превышает ВВП таких стран, как Узбекистан, Беларусь, Грузия, Армения, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятых.

Более высокий, чем у РК, показатель только у России — одной из самых масштабных мировых экономик: здесь ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 1,86 трлн долл. США.

При этом экономисты МВФ прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана достигнет уже 354,7 млрд долл. США — сразу на 36,8%, или на 95,4 млрд долл. США, больше в стоимостном выражении, чем в текущем году. Это также самый весомый показатель среди стран региона, кроме РФ.

Тем временем президент РК Касым-Жомарт Токаев ставит перед правительством страны более амбициозную задачу: к 2029 году удвоить экономику Казахстана, увеличив ВВП до 450 млрд долл.

Это будет возможно при стабильном экономическом росте не менее 6% в год, причём важная роль в достижении этой стратегической цели отводится реализации проектов в обрабатывающей промышленности.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Аналогична и ситуация с ВВП на душу населения: в РК на текущий год прогнозный показатель составляет почти 13 тыс. долл. США — практически как и у РФ.

Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза — чем в Кыргызстане, в 5,2 раза — чем в Узбекистане, в 2,5 раза — чем в Украине, и т. д.

Годовой рост показателя прогнозируется на уровне 13,7%, или на 1,6 тыс. долл. США. Более того: ожидается, что к 2028 году показатель вырастет относительно текущего на 29,9%, или на 3,9 тыс. долл. США, до 16,8 тыс. долл. США — сильнейший показатель региона.

Фактически предполагается, что ВВП на душу населения в Казахстане будет самым высоким среди всех стран ЦА и СНГ, включая крупнейшую Россию, уже начиная с 2024 года.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Если отслеживать ВВП республики в многолетней динамике, то единственный год, когда реальный рост физического объёма ВВП был отрицательным — это «коронакризисный» 2020-й (минус 2,5%). При этом уже в 2021 году реальный рост экономики Казахстана составил сразу 4,3%, в 2022-м — 3,2%, по итогам одиннадцати месяцев 2023-го — 4,9%.

Заметим: такая позитивная ситуация складывается на фоне всё ещё длящегося кризиса, вызванного пандемией, а также тяжелейшего геополитического кризиса в мире, связанного с войной в Украине, причём внешние шоки ударили по РК сильнее, чем по многим другим странам региона. Таких высоких показателей удалось достичь, в числе прочего, благодаря эффективным мерам государственной поддержки и развития реального сектора экономики Казахстана.

В республике планомерно реализуется политика диверсификации национальной экономики, направленная на создание высокопроизводительных и экспортоориентированных производств. Ставка делается на обрабатывающую промышленность и развитие МСБ. К примеру, до конца текущего года будет введён в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тг (из них в обрабатывающей промышленности — 170 проектов на сумму более 800 млрд тг). В следующем году планируется ввести более 400 проектов на общую сумму 4,6 трлн тг.

Таким образом, в стране принимаются последовательные шаги для развития экономики в рамках отхода РК от сырьевой модели к усилению обрабатывающей индустрии. Благодаря такому комплексу мер доли добывающей и обрабатывающей промышленности практически сравнялись: 14,5% против 13,4% от ВВП в 2022 году. А в целом доля промышленного сектора в ВВП РК составила уже почти 30% по итогам 2022 года, против 27% в «коронакризисном» 2020-м и 24,9% в 2015-м.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Поддержка оказывается и внутренним переработчикам продукции. В рамках Закона «О промышленной политике» запущен механизм обеспечения сырьём внутренних переработчиков по ценам ниже биржевых. Так, скажем, за 10 месяцев 2023 года рост объёма переработки алюминия в РК составил 20% (с 34,1 тыс. до 41 тыс. тонн), а меди — 4% (с 6,1 тыс. до 6,4 тыс. тонн). Усиливаются и обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков (создание пояса МСБ, регулируемые закупки недропользователей, встречные обязательства в рамках мер стимулирования и прочее).

При этом поддержке МСБ, как уже было сказано, уделяется особое внимание. Ежегодно увеличивается государственная финансовая поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). Так, общая финансовая поддержка по линии национального холдинга «Байтерек» в текущем году составляет 2,3 трлн тг. По итогам 6 месяцев 2023-го доля МСБ в ВВП страны достигла 36,4%, а количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек.

Улучшены условия и по государственной программе поддержки предпринимательства «Экономика простых вещей»: включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определён перечень 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлён до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т. д.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Значительный вес в ВВП РК имеют также такие сегменты реального сектора экономики, как транспортно-логистическая сфера (6,2% по итогам 2022 года), строительство (5,3%), АПК (5,2%), телекоммуникации (почти 2%) и т. д.

В частности, в сфере телекоммуникаций в Казахстане реализуются проекты, не только значимые социально, но и способные дать качественный толчок экономике республики. К примеру, одним из приоритетов крупнейшего оператора сектора, «Казахтелекома», является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя более 7 тыс. базовых станций по всей стране. До конца текущего года планируется развернуть 782 базовых станции сети пятого поколения. В рамках национального проекта «Доступный интернет» компания намерена обеспечить около 1200 сёл подключением к сети Интернет по оптическим технологиям и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.

В целом, по прогнозам, увеличению ВВП в 2024–2028 годах будут способствовать рост в обрабатывающей промышленности (ежегодно в среднем на 4,9%) и АПК (в среднем на 4,5%) за счёт реализации инвестиционных проектов. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительной отрасли (в среднем на 8,8%).

Рост производства в реальном секторе будет способствовать развитию сферы услуг, которая составит 52%–55% ВВП. Активность в отраслях будет обеспечиваться также развитием МСБ за счёт оказания государством финансовой и нефинансовой поддержки.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Инвестиции в основной капитал в РК по итогам одиннадцати месяцев 2023 года достигли 15,3 трлн тг. Для понимания масштабов: это больше, чем за весь 2021-й, когда показатель за двенадцать месяцев составлял 13,2 трлн тг.

Из них капитальные инвестиции в промышленном секторе за январь–ноябрь 2023-го составили 7,05 трлн тг, против 6,5 трлн тг за аналогичный период прошлого года.

Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их валовой приток в Казахстан за первое полугодие текущего года достиг 13,3 млрд долл. США, против 11,2 млрд долл. США за соответствующий период 2022-го. При этом без учёта сектора нефтедобычи показатель составил почти 9 млрд долл. США, против 7,1 млрд долл. США годом ранее. Валовой приток ПИИ непосредственно в сегмент обрабатывающей промышленности составил 2,9 млрд долл. США, против 2,1 млрд долл. США в первом полугодии предыдущего года.

Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП


Правительство Казахстана, со своей стороны, предпринимает меры по улучшению инвестиционного климата в стране. Функционируют Инвестиционный штаб и институт инвестиционного омбудсмена. Работа Инвестиционного штаба переформатирована и усилена.

В целях стимулирования инвестиций в обрабатывающую промышленность, снижения финансовой нагрузки и ускоренного выхода на проектную мощность новые производства будут освобождены от налогов на 3 года. При импорте технологического производственного оборудования, которое не производится в РК, НДС уплачивается методом зачёта (эффективная норма, аналогичная освобождению от НДС).

Реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Например, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах.

Таким образом, благоприятные прогнозы МВФ по росту ВВП РК вполне подтверждаются внутренним курсом развития Казахстана, а амбициозная цель достичь масштабов экономики в 450 млрд долл. США к 2029 году вполне достижима.






Источник: Finprom.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика