Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии и СНГ по росту ВВП

Прогнозы МВФ, касающиеся роста ВВП РК, весьма оптимистичны.Среди стран Центральной Азии и СНГ (включая бывшие) Казахстан занимает ведущее место по объёмам валового внутреннего продукта (ВВП).Так, по оценкам аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), на 2023 год объём ВВП в текущих ценах в РК должен составить сразу 259,3 млрд долл. США — на 15% в стоимостном выражении (или, если считать в абсолютных цифрах — на значительные 33,8 млрд долл. США) больше, чем в 2022 году (это также самый значительный рост в регионе).ВВП Казахстана превышает ВВП таких стран, как Узбекистан, Беларусь, Грузия, Армения, Молдова, Кыргызстан и Таджикистан, вместе взятых.Более высокий, чем у РК, показатель только у России — одной из самых масштабных мировых экономик: здесь ВВП в 2023 году прогнозируется на уровне 1,86 трлн долл. США.При этом экономисты МВФ прогнозируют, что к 2028 году ВВП Казахстана достигнет уже 354,7 млрд долл. США — сразу на 36,8%, или на 95,4 млрд долл. США, больше в стоимостном выражении, чем в текущем году. Это также самый весомый показатель среди стран региона, кроме РФ.Тем временем президент РК Касым-Жомарт Токаев ставит перед правительством страны более амбициозную задачу: к 2029 году удвоить экономику Казахстана, увеличив ВВП до 450 млрд долл.Это будет возможно при стабильном экономическом росте не менее 6% в год, причём важная роль в достижении этой стратегической цели отводится реализации проектов в обрабатывающей промышленности.Аналогична и ситуация с ВВП на душу населения: в РК на текущий год прогнозный показатель составляет почти 13 тыс. долл. США — практически как и у РФ.Это в 11 раз больше, чем в Таджикистане, в 7,1 раза — чем в Кыргызстане, в 5,2 раза — чем в Узбекистане, в 2,5 раза — чем в Украине, и т. д.Годовой рост показателя прогнозируется на уровне 13,7%, или на 1,6 тыс. долл. США. Более того: ожидается, что к 2028 году показатель вырастет относительно текущего на 29,9%, или на 3,9 тыс. долл. США, до 16,8 тыс. долл. США — сильнейший показатель региона.Фактически предполагается, что ВВП на душу населения в Казахстане будет самым высоким среди всех стран ЦА и СНГ, включая крупнейшую Россию, уже начиная с 2024 года.Если отслеживать ВВП республики в многолетней динамике, то единственный год, когда реальный рост физического объёма ВВП был отрицательным — это «коронакризисный» 2020-й (минус 2,5%). При этом уже в 2021 году реальный рост экономики Казахстана составил сразу 4,3%, в 2022-м — 3,2%, по итогам одиннадцати месяцев 2023-го — 4,9%.Заметим: такая позитивная ситуация складывается на фоне всё ещё длящегося кризиса, вызванного пандемией, а также тяжелейшего геополитического кризиса в мире, связанного с войной в Украине, причём внешние шоки ударили по РК сильнее, чем по многим другим странам региона. Таких высоких показателей удалось достичь, в числе прочего, благодаря эффективным мерам государственной поддержки и развития реального сектора экономики Казахстана.В республике планомерно реализуется политика диверсификации национальной экономики, направленная на создание высокопроизводительных и экспортоориентированных производств. Ставка делается на обрабатывающую промышленность и развитие МСБ. К примеру, до конца текущего года будет введён в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тг (из них в обрабатывающей промышленности — 170 проектов на сумму более 800 млрд тг). В следующем году планируется ввести более 400 проектов на общую сумму 4,6 трлн тг.Таким образом, в стране принимаются последовательные шаги для развития экономики в рамках отхода РК от сырьевой модели к усилению обрабатывающей индустрии. Благодаря такому комплексу мер доли добывающей и обрабатывающей промышленности практически сравнялись: 14,5% против 13,4% от ВВП в 2022 году. А в целом доля промышленного сектора в ВВП РК составила уже почти 30% по итогам 2022 года, против 27% в «коронакризисном» 2020-м и 24,9% в 2015-м.Поддержка оказывается и внутренним переработчикам продукции. В рамках Закона «О промышленной политике» запущен механизм обеспечения сырьём внутренних переработчиков по ценам ниже биржевых. Так, скажем, за 10 месяцев 2023 года рост объёма переработки алюминия в РК составил 20% (с 34,1 тыс. до 41 тыс. тонн), а меди — 4% (с 6,1 тыс. до 6,4 тыс. тонн). Усиливаются и обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков (создание пояса МСБ, регулируемые закупки недропользователей, встречные обязательства в рамках мер стимулирования и прочее).При этом поддержке МСБ, как уже было сказано, уделяется особое внимание. Ежегодно увеличивается государственная финансовая поддержка субъектов предпринимательства (субсидирование и гарантирование). Так, общая финансовая поддержка по линии национального холдинга «Байтерек» в текущем году составляет 2,3 трлн тг. По итогам 6 месяцев 2023-го доля МСБ в ВВП страны достигла 36,4%, а количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тыс., до 4,3 млн человек.Улучшены условия и по государственной программе поддержки предпринимательства «Экономика простых вещей»: включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определён перечень 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлён до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и т. д.Значительный вес в ВВП РК имеют также такие сегменты реального сектора экономики, как транспортно-логистическая сфера (6,2% по итогам 2022 года), строительство (5,3%), АПК (5,2%), телекоммуникации (почти 2%) и т. д.В частности, в сфере телекоммуникаций в Казахстане реализуются проекты, не только значимые социально, но и способные дать качественный толчок экономике республики. К примеру, одним из приоритетов крупнейшего оператора сектора, «Казахтелекома», является строительство сети 5G, которая к 2027 году должна включать в себя более 7 тыс. базовых станций по всей стране. До конца текущего года планируется развернуть 782 базовых станции сети пятого поколения. В рамках национального проекта «Доступный интернет» компания намерена обеспечить около 1200 сёл подключением к сети Интернет по оптическим технологиям и покрыть республиканские автодороги качественным интернет-доступом по технологии LTE.В целом, по прогнозам, увеличению ВВП в 2024–2028 годах будут способствовать рост в обрабатывающей промышленности (ежегодно в среднем на 4,9%) и АПК (в среднем на 4,5%) за счёт реализации инвестиционных проектов. На фоне освоения инвестиций ожидается устойчивый рост в строительной отрасли (в среднем на 8,8%).Рост производства в реальном секторе будет способствовать развитию сферы услуг, которая составит 52%–55% ВВП. Активность в отраслях будет обеспечиваться также развитием МСБ за счёт оказания государством финансовой и нефинансовой поддержки.Инвестиции в основной капитал в РК по итогам одиннадцати месяцев 2023 года достигли 15,3 трлн тг. Для понимания масштабов: это больше, чем за весь 2021-й, когда показатель за двенадцать месяцев составлял 13,2 трлн тг.Из них капитальные инвестиции в промышленном секторе за январь–ноябрь 2023-го составили 7,05 трлн тг, против 6,5 трлн тг за аналогичный период прошлого года.Что касается прямых иностранных инвестиций (ПИИ), их валовой приток в Казахстан за первое полугодие текущего года достиг 13,3 млрд долл. США, против 11,2 млрд долл. США за соответствующий период 2022-го. При этом без учёта сектора нефтедобычи показатель составил почти 9 млрд долл. США, против 7,1 млрд долл. США годом ранее. Валовой приток ПИИ непосредственно в сегмент обрабатывающей промышленности составил 2,9 млрд долл. США, против 2,1 млрд долл. США в первом полугодии предыдущего года.Правительство Казахстана, со своей стороны, предпринимает меры по улучшению инвестиционного климата в стране. Функционируют Инвестиционный штаб и институт инвестиционного омбудсмена. Работа Инвестиционного штаба переформатирована и усилена.В целях стимулирования инвестиций в обрабатывающую промышленность, снижения финансовой нагрузки и ускоренного выхода на проектную мощность новые производства будут освобождены от налогов на 3 года. При импорте технологического производственного оборудования, которое не производится в РК, НДС уплачивается методом зачёта (эффективная норма, аналогичная освобождению от НДС).Реализованы новые инициативы в части улучшения делового климата и условий ведения бизнеса. Например, внедрены дополнительные механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах.Таким образом, благоприятные прогнозы МВФ по росту ВВП РК вполне подтверждаются внутренним курсом развития Казахстана, а амбициозная цель достичь масштабов экономики в 450 млрд долл. США к 2029 году вполне достижима.