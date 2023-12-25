Запрет на выезд из страны: появился новый способ проверки для казахстанцев

Министерство юстиции разработало приложение, где можно проверить, запрещено ли гражданам выезжать из страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что приложение интегрировано с системами госорганов в области исполнительного производства.



В приложении пользователи смогут:



-найти информацию в Едином реестре должников и оплаты судебной задолженности;

-проверить ограничения на выезд - проверка арестов и обременений;

-при осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн-формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках и другое);

-найти исполнительные документы, отслеживание статуса и местонахождение;

-получить постановление судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.



Мобильное приложение "АИС ОИП" доступно для скачивания в магазине App Store и GooglePlay.