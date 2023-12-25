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Запрет на выезд из страны: появился новый способ проверки для казахстанцев

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Запрет на выезд из страны: появился новый способ проверки для казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство юстиции разработало приложение, где можно проверить, запрещено ли гражданам выезжать из страны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что приложение интегрировано с системами госорганов в области исполнительного производства.

В приложении пользователи смогут:

-найти информацию в Едином реестре должников и оплаты судебной задолженности;
-проверить ограничения на выезд - проверка арестов и обременений;
-при осуществлении полной оплаты задолженности в течение 30 минут в онлайн-формате снимаются меры обеспечения (запрет на выезд, запрет на регистрационные действия, нотариальные действия, участие в госзакупках и другое);
-найти исполнительные документы, отслеживание статуса и местонахождение;
-получить постановление судебного исполнителя на мобильное устройство через сканирование QR-кода.

Мобильное приложение "АИС ОИП" доступно для скачивания в магазине App Store и GooglePlay.


Источник: Тengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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freizer (Посетители) Сегодня, 21:38
Но по чему-то, кому очень надо спокойно сваливают.
 
 

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