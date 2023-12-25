Цены на соцтовары в Казахстане отпустят в свободное плавание

По информации ведомства, этот процесс будет проходить в два этапа. Планируется, что законодательно упразднят механизм установления предельных и пороговых цен на СЗПТ с I полугодия 2024 года на девять товаров, а на остальные 10 – с I полугодия 2025 года.

"А в дальнейшем уже для всех товаров из списка СЗПТ: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар-песок белый", – рассказали в ведомстве.