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Цены на соцтовары в Казахстане отпустят в свободное плавание

Просмотров:355 Опубликовано: Вчера, 21:56
Цены на соцтовары в Казахстане отпустят в свободное плавание
Фото: lsm.kz
В Казахстане откажутся от госрегулирования цен на социально значимые продовольственные товары. В министерстве торговли и интеграции рассказали LS, стоимость каких продуктов в первую очередь отпустят в свободное плавание.

По информации ведомства, этот процесс будет проходить в два этапа. Планируется, что законодательно упразднят механизм установления предельных и пороговых цен на СЗПТ с I полугодия 2024 года на девять товаров, а на остальные 10 – с I полугодия 2025 года.


Отмечается, что одним из основных условий отказа от госрегулирования является 100% обеспечение потребности внутреннего рынка отечественной продукцией. В частности, вначале хотят отменить ввод предельно допустимых розничных цен на соль, яйца, молоко, муку пшеничную, картофель, рис, крупу гречневую, хлеб.

"А в дальнейшем уже для всех товаров из списка СЗПТ: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), сахар-песок белый", – рассказали в ведомстве.


В министерстве заверили, что для доступности данных продуктов будет сохранен контроль за соблюдением 15% торговой надбавки. Кроме того, в рамках новых поправок у местных органов больше не будет прав по утверждению розничных и предельных цен на СЗПТ и советующих функций по этим вопросам.


Источник: lsm.kz
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