Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.63 KZT
  • €1 = 503.99 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Минимальную зарплату будут считать по новому в Казахстане

Просмотров:357 Опубликовано: Сегодня, 11:16
Минимальную зарплату будут считать по новому в Казахстане

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что минимальную заработную плату в Казахстане будут определять по новому, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Министр рассказала, что новая методика учета минимальной заработной платы будет разработана в 2024 году.

"Основной посыл этой методики в том, что будут использоваться медианная зарплата и производительность труда. То, чего не было до сегодняшнего дня. Соответственно, в зависимости от того, какая производительность будет в Казахстане, какая будет медианная зарплата и от этого будет зависеть МЗП", - сказала Жакупова.


Она напомнила, что по поручению Главы государства, озвученном на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года, было поручено довести размер МЗП до 85 тысяч тенге в 2024 году.

"Данная работа тоже уже выполнена, в законе о республиканском бюджете предусмотрены средства и со следующего года МЗП будет 85 тысяч. В следующем году мы будем ее разрабатывать и соответственно вместе с вами обсуждать. Примут участие в разработке и наши партнеры - это ассоциация работодателей, профсоюзы, сами работники", - заключила она.


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика