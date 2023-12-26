Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 26 Декабря
+6...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.63 KZT
  • €1 = 503.99 KZT
  • 1 RUB = 4.98 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Какие законы хотят разработать в Казахстане в 2024 году

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Какие законы хотят разработать в Казахстане в 2024 году
Фото: pixabay
Министр юстиции Азамат Ескараев на заседании правительства 26 декабря рассказал, какие законы планируют разработать в Казахстане в 2024 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Азамат Ескараев представил проект плана законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2024 год. Документ, по его словам, подготовили по предложениям государственных органов и 21 сентября одобрили на Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности.

"Первоначально план предусматривал разработку 16 законопроектов. В ходе его презентации 7 ноября были озвучены их основные положения, основания разработки. На сегодняшний день план претерпел незначительные изменения. В частности, проект закона по вопросам определения страны происхождения товаров исключили в связи с инициированием аналогичного законопроекта депутатами парламента. Дополнительно включили законопроекты по вопросам архивного дела и культуры и "О тестировании на профессиональную добропорядочность". В представленном вашему вниманию проекте плана учли замечания Администрации Президента", – рассказал министр.

Таким образом, доработанный проект плана предусматривает разработку 18 законопроектов. Из них в парламент в первом полугодии планируют внести три, во втором полугодии – 15.

Глава Минюста также заявил, что работа по проектам Водного и Строительного кодексов продолжается в связи с реорганизацией министерств, а также проработкой концептуальных вопросов с бизнес-сообществом.

Азамат Ескараев посетовал на то, что госорганы плохо планируют работу по законопроектам, что приводит к частому изменению сроков и исключение документов из плана (аналогичные претензии высказал премьер-министр Алихан Смаилов). Он попросил главу правительства поручить государственным органам при планировании законопроектов усилить прогнозно-аналитическую работу.

"К примеру, Водный кодекс, сроки внесения дважды которого корректировались в плане, тем не менее внесен в правительство с нарушением сроков. Помимо этого разработали 18 внеплановых законопроектов, инициировали порядка 70 отдельных пакетов поправок, что также свидетельствует об отсутствии надлежащего планирования законопроектной работы", – указал министр.



Источник: Zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика