Что даст казахстанцам новый Бюджетный кодекс

Завтра во время очередного пленарного заседания Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрят в первом чтении проект нового Бюджетного кодекса. Поручение о необходимости реформирования документа дал Глава государства в своем Послании в начале сентября. Одна из задач, которую должен решить обновленный кодекс – это переход бюджетной политики от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Подробнее, что это значит и как принятие законопроекта скажется на жизни казахстанцев, рассказала, руководитель рабочей группы, депутат Татьяна Савельева в эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform.



— Какое значение имеет принятие проекта Бюджетного кодекса для простых казахстанцев?



— Самая важная вещь в Бюджетном кодексе — это переход на новую модель управления государственными финансами, то есть всеми государственными потоками, включая всю информацию по долгам, и не только по правительственному долгу, туда включен и квазигосударственный сектор. Также, это управление внебюджетными фондами. И вся эта информация теперь будет анализироваться. Цель анализа — обеспечить устойчивость государственных финансов. Что такое устойчивость? Это гарантия того, что заработные платы, пенсии будут выплачены, а проекты, необходимые для людей — дороги, газ, вода, больницы, школы — все это будет реализовано.



— В рамках нового Бюджетного кодекса Парламент возьмет под контроль все государственные финансы, включая расходы госхолдингов, нацкомпаний, Нацфонда и других расплодившихся внебюджетных фондов. Означает ли это, что теперь сомнительных расходов бюджета этими компаниями будет меньше?



— Однозначно повысится прозрачность расходов и их обоснованность. В Вашем вопросе идет речь о бюджетных деньгах. Я Вам скажу, что более того, депутатами ставится задача по отчетности не только по компаниям, которые получают финансирование из бюджета, или по проектам из бюджета, а по всей их деятельности в целом. В том числе это и средства, которые остаются у компании после уплаты дивидендов, то есть куда они направляются и как расходуются. Сейчас над такими поправками мы еще работаем с депутатской группой.



— Какие меры будут приниматься в отношении госхолдингов, нацкомпаний, нацфонда, если депутатами будет выявлена незаконная растрата денег?



— Здесь сразу нужно сказать, что незаконная растрата — это уже предмет действия Уголовного кодекса, а не Бюджетного. Этим занимаются правоохранительные органы на основании представлений уполномоченных органов, например, Высшей аудиторской палаты. Бюджетный кодекс регламентирует ответственность за полноту, достоверность и обоснованность планов развития, документов по инвестиционным проектам, за своевременность проведения мониторинга по ним и использования его результатов при последующем планировании, недостижение результатов. За все это несут ответственность первые руководители госорганов и субъектов квазисектора. Такая ответственность сейчас реализуется через Кодекс об административных правонарушениях. Конечно, есть вопросы, достаточно этого или нет.



— Если, например, депутаты сделают какое-либо заявление, может ли оно быть использовано для того, чтобы начать уголовное расследование?



— Сначала должна быть проведена соответствующая проверка компетентными органами. Все факты должны быть перепроверены. Этим занимается не Парламент.



— Какие еще риски поможет минимизировать новый Бюджетный кодекс?



— Важный риск, который должен быть минимизирован, в результате более полного управления государственными финансами — это охват управлением государственным долгом с учетом долга квазигоссектора. Теперь будет осуществляться консолидация долговых обязательств всего сектора госуправления. Цель — ограничить рост долговой нагрузки на бюджет. Это делается для того, чтобы деньги тратились не на погашение процентов по долгам, а на реализацию важных для страны и людей проектов. Далее — это недопущение дефолтов, снижение валютных рисков, повышение эффективности и дисциплины использования займов, в том числе внешних займов субъектов квазисектора.



— Остановимся на вопросе неосвоения бюджета. Можно сказать, что это страшный сон для госорганов — для министров и акимов главное освоить, а качество выполненных работ уходит на второе место. А это народные деньги, которых к тому же серьезно не хватает на многие вопросы. Теперь это изменится?



— Здесь я скажу, что мы стремимся прийти к тому, чтобы страшным сном было не неосвоение, а недостижение результатов, низкая эффективность расходов. Вот чего должны бояться госорганы и их руководители. Что касается неосвоения, в проекте Бюджетного кодекса предусмотрен облегченный механизм переноса средств на следующий год, эту проблему, думаю, что частично можно решить. Но в целом по неосвоению нам еще предстоит поработать с нормами Бюджетного кодекса.



— Не скажется ли возможность переноса средств на следующий год на финансовой дисциплине? Не создаст ли это дополнительную лазейку для того, чтобы оттягивать выполнение задач?



— Абсолютно справедливый вопрос, на заседаниях рабочей группы депутатами он уже задавался, поскольку механизм переноса средств сам по себе не новый. В действующем Бюджетном кодексе есть такая норма по переносу остатков. Вся новизна заключается в том, что это будет сделано не в январе–феврале, а в декабре. Таким образом, приступить к дальнейшей реализации проектов, по которым средства были перенесены, можно будет с первых дней нового финансового года. Как такового оттягивания выполнения задач, думаю не будет, так как перенос каснется уже реализующихся проектов.



— А как быть с постоянными удорожаниями проекта? Например, строительство дорог, других объектов, как больницы, школы…



— Проблема удорожания разнокомпонентная, и ее решение — это комплексная работа не только по Бюджетному кодексу. Здесь необходимо смотреть и на законодательство о госзакупках, строительный кодекс в части повышения качества проектной документации и соблюдение последовательности в принятии решений руководителями госорганов и регионов. Бюджетный кодекс в этой части регулирует вопросы именно последовательности и обоснованности, а также соответствия включаемых проектов в бюджет планам развития и долгосрочному прогнозу развития страны в целом. То есть включить в планы проекты, о которых не было речи, не связанные с общими планами по стране — такой возможности не будет. Я дополню, что депутатами предложены нормы, направленные на решение проблемы распыления бюджетных средств, когда небольшие ресурсы распределяются на начало реализации множества проектов. Это как раз-таки и приводит к затягиванию реализации проектов и их удорожанию в итоге. Эти нормы направлены на заключение Правительства.



— С принятием нового Бюджетного кодекса будут ли депутаты видеть, как расходуются средства в каждом районе, городе, селе? Позволит ли новый документ видеть, насколько эффективно выделенные средства решают определенную проблему?



— Это задача на перспективу, которая решается через цифровизацию всего бюджетного процесса. Сейчас этот процесс, с нашей точки зрения, идет очень медленно. Нет взаимоувязки с базами данных госорганов, а региональные системы планирования не позволяют осуществлять передачу данных на центральный уровень. Есть регионы, где вообще отсутствуют информационные системы бюджетного планирования. В ходе рассмотрения разработчикам от депутатского корпуса уже даны соответствующие рекомендации и прорабатываются нормы для включения в Бюджетный кодекс.



— По-вашему, через какой период времени можно будет ожидать положительный результат от внедрения новой бюджетной политики?



— Это системный вопрос. В какой-то мере речь идет о существенной перенастройке всей системы госуправления. На это нужно время. Здесь есть две причины. Во-первых, сам Кодекс предусматривает поэтапное внедрение новых инструментов управления. С 2025 года внедряются минимальные стандарты инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктуры, ряд норм по трансфертам общего характера, по критически важным объектам и проектам общестранового значения. С 2026 года вводится такой инструмент, как долгосрочный прогноз развития, аналитический отчет о налоговых расходах. С 2027 года — по консолидированной финансовой отчетности, статистике госфинансов. Именно к этому периоду мы уже сможем видеть, как нормы нового Бюджетного кодекса в полном объеме реализуются, какой от них результат. Второй момент — ряд реформ, которые будут способствовать и результативности Бюджетного кодекса, Правительством еще не закончены. Это административная реформа, реформа квазисектора, в работе еще Налоговый кодекс. Все эти документы так или иначе окажут свое влияние на те нормы, которые заложены в Бюджетном кодексе.