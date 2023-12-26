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Кто в ответе за гибель казахстанских военнослужащих в мирное время

Просмотров:205 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Кто в ответе за гибель казахстанских военнослужащих в мирное время
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК 26 декабря прокомментировал случаи гибели военнослужащих в мирное время, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны РК генерал-лейтенант Султан Камалетдинов признал, что факты гибели военнослужащих в мирное время имеют место.

"Армия – это осколок общества. Все процессы, которые происходят в обществе, происходят и в армии. Гибель молодых людей недопустима, мы с этим согласны. Проведенный анализ безвозвратных потерь в вооруженных силах показывает, что основная масса смертей среди личного состава связана с состоянием здоровья. На втором месте – ДТП. Имеют место и межличностные конфликты, мы их не отрицаем. И такие факты есть, по каждому из них проводится служебное расследование. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, дело доводится до суда", - сказал Султан Камалетдинов.


По его словам, после расследования и решения суда выносят частные представления, которые рассматриваются структурными подразделениями и воинскими частями. Должностные лица, допустившие инцидент, несут дисциплинарную или административную ответственность.

На вопрос, должно ли нести ответственность за смерть военнослужащих высшее командование и Министерство обороны, спикер ответил: "Естественно".

"Каждый факт (гибели военнослужащего. – Прим. ред.) расследуется. Есть случаи, где допущены системные ошибки или недоработки, и тогда наказываются должностные лица. Мы даже рассматриваем соответствие занимаемой должности должностных лиц, у которых имеются нарушения воинской дисциплины, не говоря уже о потерях и смертях", - отметил Султан Камалетдинов.



Источник: Zakon.kz
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