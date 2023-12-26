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Экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю вынесли приговор

Просмотров:112 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Экс-директору АНПЗ Шухрату Данбаю вынесли приговор
Шухрат Данбай. Фото:gov.kz
Судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении бывшего гендиректора нефтеперерабатывающего завода (ТОО "АНПЗ") и директора департамента по закупу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, экс-глава АНПЗ и директор департамента по закупу нефтеперерабатывающего завода обвинялись в злоупотреблении служебным положением в группе лиц по предварительному сговору, с использованием своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия.

"Прокурор просил назначить Д. наказание в виде ограничения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, подсудимому С. – наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Адвокаты просили оправдать Д. и С. за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы суда Атырауской области.


Отмечается, что подсудимые просили оправдать их за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Решение судебной коллегии, вина подсудимых в совершении уголовных правонарушений полностью доказана.

"Приговором судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда Д. и С. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК. С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено наказание в пределах требований статьи 55 УК. Д. назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. С. назначено наказание в виде трех лет шести месяцев ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.


Напомним, в октябре этого года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда отменила оправдательный приговор в отношении экс-директора Атырауского НПЗ Шухрата Данбая.

Как отметили ранее в Верховном суде, уголовное дело в отношении экс-главы АНПЗ было решено направить на новое рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Атырауского областного суда в ином составе.

Ранее суд оправдал экс-главу АНПЗ Шухрата Данбая.

В феврале 2022 года в Алматы сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу был задержан бывший генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрат Данбай по делу о хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд завода.

Отметим, в июле 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в работе казахстанских НПЗ много серых схем, связанных с отмыванием средств. Кроме того, Президент ранее поручил правительству совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с внеплановой остановкой Атырауского НПЗ.


Источник: Тengrinews.kz
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