В Нацбанке предупредили казахстанцев

"Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в социальных сетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денежных средств и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций", - сообщили в монетарном регуляторе.

"Злоумышленники призывают граждан провести единовременный платеж для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или иных финансовых институтов. Однако после перевода денежных средств мошенники перестают выходить на связь", - пояснили в монетарном регуляторе.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств", - обратились в Нацбанке к казахстанцам.