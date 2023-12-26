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В Нацбанке предупредили казахстанцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:57
В Нацбанке предупредили казахстанцев
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Об опасности компаний, претворяющихся инвестиционными, предупредили казахстанцев в Национальном банке, передает Tengrinews.kz.

"Мошеннические группы, выдавая себя за инвестиционные компании, активно используют рекламу в социальных сетях со ссылкой на специально созданные профили в популярных мессенджерах, где призывают граждан осуществить вложение денежных средств и обещают значительную финансовую прибыль от инвестиций", - сообщили в монетарном регуляторе.


Специалисты указали, что мошенники публикуют поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы, в том числе выданные якобы от лица Национального банка Казахстана.

"Злоумышленники призывают граждан провести единовременный платеж для биржевого сбора. При этом граждан заверяют, что получение инвестиционного дохода гарантируется со стороны казахстанской криптовалютной биржи или иных финансовых институтов. Однако после перевода денежных средств мошенники перестают выходить на связь", - пояснили в монетарном регуляторе.


В Национальный банке сообщили, что ресурсы, содержащие информацию о быстром заработке на инвестициях, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

-Национальный банк Казахстана не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;
-Национальный банк Казахстана не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;
-на рекламных ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;
-перечень организаций, имеющих лицензию на осуществление инвестиционной деятельности, опубликован на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств", - обратились в Нацбанке к казахстанцам.


Источник: Тengrinews.kz
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