Сколько будут стоить документы для казахстанцев в 2024 году

Сколько будут стоить документы в Казахстане в 2024 году, подсчитали в редакции Tengrinews.kz.



В 2024 году месячный расчетный показатель составит 3 692 тенге. Он вырастет на 242 тенге, и это изменит размеры госпошлин на изготовление документов.



С 1 января 2024 года госпошлина за выдачу детского паспорта гражданина страны объемом 24 страницы (до 16 лет) составит 4 МРП, или 14 768 тенге.



Госпошлина за выдачу паспорта гражданина Казахстана объемом 36 страниц составит 8 МРП, или 29 536 тенге, а на 48 страниц - 12 МРП, или 44 304 тенге.



Также госпошлина за выдачу удостоверения личности гражданина страны составит 0,2 МРП, или 738 тенге. А вот за выдачу удостоверения личности гражданина Казахстана в связи с его утратой в течение года более двух раз придется заплатить 1 МРП, или 3 692 тенге.



Кроме того, казахстанцы могут доплатить за ускоренное изготовление паспорта и удостоверения личности.



Свидетельство о заключении брака в 2024 году также будет стоить 1 МРП, или 3 692 тенге.



А вот подача на развод обойдется в два раза дороже - 2 МРП, или 7 384 тенге.



Свидетельство о рождении также выдается бесплатно. А вот повторная выдача, в случае утери, обойдется в 2024 году в 0,5 МРП, или 1 846 тенге.



Казахстанцы будут получать удостоверения и паспорта в терминалах.



Отметим, некоторые граждане могут получить документы бесплатно. Согласно статье 622 Налогового кодекса, от уплаты государственной пошлины освобождаются:



-герои Советского Союза, герои Социалистического труда;

-лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";

-многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";

-ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам ветераны боевых действий на территории других государств;

-лица, награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

-лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

-лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах; граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.