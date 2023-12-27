На предприятии казахстанского миллиардера снова погиб рабочий

«В 18:30 на одном из участков шахты «Восточная Сары-Оба» при движении подземной самоходной машины к месту производства работ, водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста. В результате чего работник получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Мажоритарной долей в ТОО «Корпорация «Казахмыс» владеет один из самых богатых казахстанцев по версии Forbes Владимир Ким с состоянием в $4,6 млрд. К основным его активам относится 63,5%-ная доля в KAZ Minerals Ltd, 70% – в компании Kazakhmys Copper, к которой относится и «Корпорация «Казахмыс», 89,71% – Bank RBK.

Эдуард Огай занимает 11-е место в списке богатейших казахстанцев с капиталом $750 млн. Он владеет оставшимися 30% Kazakhmys Copper, имеет долю в частной компании Kazakhmys Holding Limited, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана», а также вместе с двумя детьми контролирует 70% угледобывающей компании «Каражыра».

Группа компаний «Казахмыс» сообщила о несчастном случае на производстве. Гибель рабочего произошла 26 декабря. Мажоритарной долей в ТОО владеет один из самых богатых казахстанцев Владимир Ким.По данным компании, несчастный случай произошел вчера, 26 декабря, на руднике «Жыланды», расположенном в области Улытау.Сообщается, что погибшему был всего 31 год.Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.Накануне на заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что уровень травматизма в «Казахмысе» в 2023 году вырос в три раза. По словам премьера, ежегодно в Казахстане травмы на производстве получают почти 2 тыс. человек, из них со смертельным исходом больше 200.Напомним, в начале ноября несчастный случай произошел на шахте «Казахмыса». Тогда горный мастер, 1984 года рождения, выполняя свою работу, получил смертельную травму. Его спасти не удалось. Спустя три недели на Жезказганской обогатительной фабрике №2 погибла женщина.В конце того же месяца в Жамбылской области на руднике «Жайсан» погибло еще двое рабочих. Тогда сообщалось, что при производстве горнопроходческих работ травмы, несовместимые с жизнью, получили проходчики шахтопроходческого треста им. Г. Омарова. Казахстанцам было всего 21 и 42 года.В октябре «Курсив» писал, что ленточный конвейер с шестью рабочими обрушился на Жыландинском руднике корпорации «Казахмыс». Всех работников доставили в больницу в Жезказгане.Компания занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой меди. Кроме катодной меди она выпускает золото и серебро в слитках, серную кислоту, селен и теллурид меди, свинцовую пыль. Предприятия «Казахмыс» — это рудники, обогатительные фабрики, медеплавильные заводы. Они расположены на трех производственных площадках (Балхашской, Жезказганской, Карагандинской), где трудятся около 37 тыс. человек, говорится на сайте компании.