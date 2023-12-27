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В Казахстане начали расследование в отношении сотовых операторов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:32
В Казахстане начали расследование в отношении сотовых операторов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Расследование начато в отношении сотовых операторов в Казахстане, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на сообщение Агентство по защите и развитию конкуренции.

"Агентством по защите и развитию конкуренции в рамках рассмотрения обращений абонентов о повышении цен, в текущем году проанализированы условия тарифных планов и динамика изменения цен на услуги сотовой связи. Установлено, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7 до 57,3 процента", - заявили в агентстве.


По данным ведомства, только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой.

"В связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "МТ–С" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса.


Кроме того, ранее агентством в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу), уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий. В связи с чем, сотовым операторам были направлены уведомления о прекращений выявленных признаков путем обоснованного снижения цен", - говорится в сообщении.


Отмечается, что в случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки агентством также будет вынесено решение о проведении расследования.


Источник: Tengrinews.kz
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