Пять членов ОПГ приговорили в Алматы

"Пять членов ОПГ, занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.

Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.

В Алматы осудили пять членов организованной преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денег через предприятия "однодневки", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.Сообщается, что предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.