Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 27 Декабря
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 456.22 KZT
  • €1 = 502.39 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Пять членов ОПГ приговорили в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:13
Пять членов ОПГ приговорили в Алматы
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Алматы осудили пять членов организованной преступной группы, которые занимались "обналичиванием" денег через предприятия "однодневки", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

"Пять членов ОПГ, занимались "обналичиванием" денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы. Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.


Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно "обналичивали" денежные средства со счетов банков, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге", - сообщили в АФМ.


Сообщается, что предприятия "однодневки" регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы.

Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика