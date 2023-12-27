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Депутат испугался за госдолг Казахстана

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Депутат испугался за госдолг Казахстана
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Мажилисе в рамках обсуждения Бюджетного кодекса подняли вопрос государственного долга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил депутат Ерлан Саиров, в Бюджетном кодексе должны быть предусмотрены механизмы регулирования государственного долга.

"Вместе с квазигоссектором госдолг составляет 105 миллиардов долларов, то есть 40 процентов всего бюджета. Если госдолг достигнет 40 процентов, то уже начинаются финансовые проблемы в стране. В некоторых странах, в Аргентине, в Греции, была аналогичная проблема. И они потеряли свой суверенитет", - сказал Саиров на пленарном заседании Мажилиса.


Депутат добавил, что ряд механизмов для контроля госдолга правительством предусмотрен, но почему-то не оно прислушивается ко всем предложениям депутатов.

"Это же прежде всего касается национальной безопасности страны. Вы знаете, что из-за таких проблем долговых некоторые государства лишились своего суверенитета, это очень важный вопрос", - сказал мажилисмен.


Вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев, которому был задан вопрос, ответил, что вопрос высокого госдолга волнует не только депутатов.

"Этот вопрос волнует не только депутатов, но и нас, потому что увеличение госдолга не есть хорошо. Но тем не менее на сегодняшний день все ковенанты находятся на высоком уровне. Мы принимаем меры для того, чтобы не увеличивать размеры госдолга", - сказал Жамаубаев.


Проект Бюджетного кодекса рассмотрели и приняли в первом чтении. Однако критики со стороны депутатов было немало, ко второму чтению правительству рекомендовали внести необходимые изменения.

"В целом вопрос госдолга находится на особом контроле государства. Бюджетный кодекс, как я уже отмечал в ходе анализа, изучения экспертами международных организаций… должен быть очень эффективным, в то же время четким документом. (...) В качестве механизма, возможно, мы можем отразить дефицит, но займы, которые направляются на погашение этих дефицитов, в каких статьях мы будем отражать - мы будем как раз отрабатывать совместно с Высшей аудиторской палатой, совместно с депутатским корпусом. И выработаем решение до второго чтения", - пообещал вице-премьер.


Напомним, летом Ерулан Жамаубаев сообщал, что Казахстан соблюдает все установленные долговые ковенанты. На тот момент размер госдолга составлял менее 25 процентов к ВВП. По данным Нацбанка на 1 июля 2023 года, внешний долг республики составил 161,8 миллиарда долларов.


Источник: Tengrinews.kz
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