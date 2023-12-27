Депутат испугался за госдолг Казахстана

"Вместе с квазигоссектором госдолг составляет 105 миллиардов долларов, то есть 40 процентов всего бюджета. Если госдолг достигнет 40 процентов, то уже начинаются финансовые проблемы в стране. В некоторых странах, в Аргентине, в Греции, была аналогичная проблема. И они потеряли свой суверенитет", - сказал Саиров на пленарном заседании Мажилиса.

"Это же прежде всего касается национальной безопасности страны. Вы знаете, что из-за таких проблем долговых некоторые государства лишились своего суверенитета, это очень важный вопрос", - сказал мажилисмен.

"Этот вопрос волнует не только депутатов, но и нас, потому что увеличение госдолга не есть хорошо. Но тем не менее на сегодняшний день все ковенанты находятся на высоком уровне. Мы принимаем меры для того, чтобы не увеличивать размеры госдолга", - сказал Жамаубаев.

"В целом вопрос госдолга находится на особом контроле государства. Бюджетный кодекс, как я уже отмечал в ходе анализа, изучения экспертами международных организаций… должен быть очень эффективным, в то же время четким документом. (...) В качестве механизма, возможно, мы можем отразить дефицит, но займы, которые направляются на погашение этих дефицитов, в каких статьях мы будем отражать - мы будем как раз отрабатывать совместно с Высшей аудиторской палатой, совместно с депутатским корпусом. И выработаем решение до второго чтения", - пообещал вице-премьер.

В Мажилисе в рамках обсуждения Бюджетного кодекса подняли вопрос государственного долга Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил депутат Ерлан Саиров, в Бюджетном кодексе должны быть предусмотрены механизмы регулирования государственного долга.Депутат добавил, что ряд механизмов для контроля госдолга правительством предусмотрен, но почему-то не оно прислушивается ко всем предложениям депутатов.Вице-премьер, министр финансов Ерулан Жамаубаев, которому был задан вопрос, ответил, что вопрос высокого госдолга волнует не только депутатов.Проект Бюджетного кодекса рассмотрели и приняли в первом чтении. Однако критики со стороны депутатов было немало, ко второму чтению правительству рекомендовали внести необходимые изменения.Напомним, летом Ерулан Жамаубаев сообщал, что Казахстан соблюдает все установленные долговые ковенанты. На тот момент размер госдолга составлял менее 25 процентов к ВВП. По данным Нацбанка на 1 июля 2023 года, внешний долг республики составил 161,8 миллиарда долларов.