Кошанов не видит угрозы со стороны «Старого Казахстана» из-за встречи Назарбаева с Путиным

«У людей нет причин для беспокойства. Во-первых, двоевластия сегодня нет и существовать не может. Сегодня все решения принимает глава государства Токаев, избранный подавляющим большинством народа. Прежде всего, экс-президент не вмешивается в государственные вопросы и государственные дела. Во-вторых, его встречи или мероприятия, которые он проводит, поездки, которые он совершает эти все мероприятия и встречи, которые он реализует – это его личные права в качестве гражданина», – сказал Кошанов в кулуарах мажилиса в среду.

«Я так не думаю. Потому что на то есть разные причины. Это происходит каждый год. Как вы знаете, есть тепловые электростанции, проложены тысячи километров сетевых тепловых труб. Я работал в этом регионе и все это очень хорошо знаю. Большинство из них полуразрушены. Многие из них не обновлялись 20-30 лет. Поэтому необходимо оценивать и проверять каждую ситуацию в регионе индивидуально. Считаю неправильным давать общую оценку», – пояснил Кошанов.

Астана. 27 декабря. КазТАГ – Алена Субботина. Спикер мажилиса Ерлан Кошанов не видит угрозы со стороны «Старого Казахстана» из-за встречи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева президентом России Владимиром Путиным и не считает согласованной диверсией серию «технологических нарушений» в системах теплоснабжения множества городов страны, совпавших по времени с заметной активизацией бывшего самоназванного «елбасы».Что касается серии аварий в системах теплоснабжения множества городов страны, спикер мажилиса, отвечая на вопросы журналистов пояснил, что не считает это согласованной диверсией.Напомним, 20 декабря ТАСС сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побывал на частной аудиенции у главы Российской Федерации Владимира Путина в Москве.