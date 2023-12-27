Просроченные конфеты дети получили на Новый год в Павлодарской области

«Просроченные конфеты привез поставщик. Впервые такое происходит. На протяжении восьми лет привозили подарки, и такого не было. Родителей смутили сроки и то, что конфеты были твердые. Я признаю свою вину в том, что не проверил подарки и их сроки, приношу свои извинения. Никакого злого умысла не было», – ответил руководитель отдела образования города Аксу Павлодарской области в среду.

«Должны заменить подарки – часть завтра, часть чуть позже. И не все дети получили эти просроченные подарки – не все смогли прийти», – добавил руководитель отдела.

Павлодар. 27 декабря. КазТАГ – Просроченные конфеты получили дети на новый год в городе Аксу Павлодарской области, передает КазТАГ.Жалобы на новогодние подарки появились в социальной сети.Кайрат Смагулов добавил, что такие утренники проводятся каждый год для особенных детей – театрализованное представление и раздача подарков. Всего по городу Аксу 291 особенный ребенок.В отделе образования добавили, что поставщик получил эти конфеты от спонсоров, то есть конфеты были куплены не на бюджетные деньги.