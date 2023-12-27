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Просроченные конфеты дети получили на Новый год в Павлодарской области

Просмотров:144 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Просроченные конфеты дети получили на Новый год в Павлодарской области
Фото: kaztag.kz
Павлодар. 27 декабря. КазТАГ – Просроченные конфеты получили дети на новый год в городе Аксу Павлодарской области, передает КазТАГ.

«Просроченные конфеты привез поставщик. Впервые такое происходит. На протяжении восьми лет привозили подарки, и такого не было. Родителей смутили сроки и то, что конфеты были твердые. Я признаю свою вину в том, что не проверил подарки и их сроки, приношу свои извинения. Никакого злого умысла не было», – ответил руководитель отдела образования города Аксу Павлодарской области в среду.


Жалобы на новогодние подарки появились в социальной сети.

Кайрат Смагулов добавил, что такие утренники проводятся каждый год для особенных детей – театрализованное представление и раздача подарков. Всего по городу Аксу 291 особенный ребенок.

«Должны заменить подарки – часть завтра, часть чуть позже. И не все дети получили эти просроченные подарки – не все смогли прийти», – добавил руководитель отдела.


В отделе образования добавили, что поставщик получил эти конфеты от спонсоров, то есть конфеты были куплены не на бюджетные деньги.


Источник: kaztag.kz
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