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Наконец-то в правительстве поняли – депутат о производстве бензина

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Наконец-то в правительстве поняли – депутат о производстве бензина
Фото: Сергей Пономарев/Facebook
Итоги работы нефтегазовой отрасли и энергетики Казахстана за 2023 год подвел депутат Мажилиса от партии AMANAT Сергей Пономарев, передает Liter.kz.

В 2023 году добыча нефти и газового конденсата составила 82,2 млн тонн, вырос объем переработки нефти – 14,65 млн тонн.

Производство товарного газа составило 26,9 млрд кубометров. Экспорт природного газа составил 5,3 млрд кубометров.

Наконец-то в правительстве поняли, что в стране не хватает мощностей по выпуску бензина. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе ТОО “ПетроКазахстан Ойл Продактс” завершило предТЭО проекта расширения перерабатывающих мощностей НПЗ с шести до 12 миллионов тонн в год. А это означает увеличение мощностей по стране с 18 до 24 миллионов тонн в год, – сообщил депутат.


Он также рассказал о возврате участков недр. Так, в 2022 году Минэнерго расторгло 18 контрактов, за 11 месяцев 2023 года – 19. Возвращенные недра выставляются на аукцион, привлекаются инвестиции в геологоразведку и ожидается быстрый ввод месторождений в промышленный оборот.

Граждане Казахстана должны знать, кому принадлежат недра. Комиссия по инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) восстановлена. Работает. В реестр внесены более ста контрактов с владельцами месторождений. Почему не получается опубликовать всех владельцев месторождений? Из-за коммерческой тайны при составлении контрактов, – подчеркнул Пономарев.


С его слов, вопрос хоть и со скрипом, но продвигается.


Источник: liter.kz
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