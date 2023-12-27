Наконец-то в правительстве поняли – депутат о производстве бензина

Наконец-то в правительстве поняли, что в стране не хватает мощностей по выпуску бензина. На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе ТОО “ПетроКазахстан Ойл Продактс” завершило предТЭО проекта расширения перерабатывающих мощностей НПЗ с шести до 12 миллионов тонн в год. А это означает увеличение мощностей по стране с 18 до 24 миллионов тонн в год, – сообщил депутат.

Граждане Казахстана должны знать, кому принадлежат недра. Комиссия по инициативе прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) восстановлена. Работает. В реестр внесены более ста контрактов с владельцами месторождений. Почему не получается опубликовать всех владельцев месторождений? Из-за коммерческой тайны при составлении контрактов, – подчеркнул Пономарев.

Итоги работы нефтегазовой отрасли и энергетики Казахстана за 2023 год подвел депутат Мажилиса от партии AMANAT Сергей Пономарев, передает Liter.kz.В 2023 году добыча нефти и газового конденсата составила 82,2 млн тонн, вырос объем переработки нефти – 14,65 млн тонн.Производство товарного газа составило 26,9 млрд кубометров. Экспорт природного газа составил 5,3 млрд кубометров.Он также рассказал о возврате участков недр. Так, в 2022 году Минэнерго расторгло 18 контрактов, за 11 месяцев 2023 года – 19. Возвращенные недра выставляются на аукцион, привлекаются инвестиции в геологоразведку и ожидается быстрый ввод месторождений в промышленный оборот.С его слов, вопрос хоть и со скрипом, но продвигается.