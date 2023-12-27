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Экс-супруга Бишимбаева: "Я решила прервать тишину"

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 18:01
Экс-супруга Бишимбаева: "Я решила прервать тишину"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Бывшая супруга арестованного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Назым высказалась о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой и состоянии своих детей, передает Tengrinews.kz.

"Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее.


Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере. Я не была знакома с ней лично, но дети подружились с ней, и помнят ее как светлого, доброго и очень отзывчивого человека", - написала Назым на своей странице в Instagram.

Она рассказала, как случившееся восприняли ее и Бишимбаева совместные дети.

"Эта трагедия, конечно, еще болезненней от того, что это все сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого - страшно, стыдно и невыносимо больно.


Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света", - написала Назым.

Напомним, в официальном браке с Куандыком Бишимбаевым она состояла 14 лет. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии. У них трое детей.

Ранее адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова прокомментировала ход расследования дела. Она сообщила, что дело расследуется по пункту 5 части 2 статьи 99. Также юрист от имени семьи Нукеновой заявила, что "никакого примирения не было и не будет".

О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября этого года. Как сообщалось ранее, 8 ноября в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра - Салтанат Нукенова.

Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.

14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.

Позже дело в отношении Бишимбаева переквалифицировали. Всего заведены уголовные дела по четырем статьям:

- по части 2 статьи 99 УК "Убийство, совершенное с особой жестокостью";
- по статье 432 УК "Укрывательство";
- статье 119 УК "Оставление в опасности";
- статье 434 УК "Недонесение о преступлении".


Источник: Tengrinews.kz
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