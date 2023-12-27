Экс-супруга Бишимбаева: "Я решила прервать тишину"

"Я решила прервать тишину. Прошло более 40 дней со дня трагической смерти Салтанат. Мне и детям нужно было время, чтобы осмыслить и осознать произошедшее.

"Эта трагедия, конечно, еще болезненней от того, что это все сделал казалось бы близкий им человек, который должен был быть им опорой, поддержкой и примером. А вместо этого - страшно, стыдно и невыносимо больно.

Бывшая супруга арестованного экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Назым высказалась о резонансном убийстве Салтанат Нукеновой и состоянии своих детей, передает Tengrinews.kz.Мы с детьми искренне сочувствуем родным Салтанат в их невосполнимой потере. Я не была знакома с ней лично, но дети подружились с ней, и помнят ее как светлого, доброго и очень отзывчивого человека", - написала Назым на своей странице в Instagram.Она рассказала, как случившееся восприняли ее и Бишимбаева совместные дети.Несмотря на все сложности и трудности, которые выпали на долю моих детей, конечно, не сравнимые с болью утраты родных Салтанат, я верю и знаю, что они всегда будут на стороне добра и света", - написала Назым.Напомним, в официальном браке с Куандыком Бишимбаевым она состояла 14 лет. Супруги развелись в 2020 году, через год после освобождения экс-министра из колонии. У них трое детей.Ранее адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова прокомментировала ход расследования дела. Она сообщила, что дело расследуется по пункту 5 части 2 статьи 99. Также юрист от имени семьи Нукеновой заявила, что "никакого примирения не было и не будет".О задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева стало известно 9 ноября этого года. Как сообщалось ранее, 8 ноября в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась женщина. Позже стало известно, что погибшей оказалась супруга экс-министра - Салтанат Нукенова.Бишимбаева задержали в тот же день по подозрению в убийстве, он находится под арестом. 11 ноября Салтанат Нукенову похоронили в Павлодаре. Супруги были женаты около года.14 ноября в полиции сообщили об аресте директора "Гастро-центра", где случилась трагедия.Позже дело в отношении Бишимбаева переквалифицировали. Всего заведены уголовные дела по четырем статьям:- по части 2 статьи 99 УК "Убийство, совершенное с особой жестокостью";- по статье 432 УК "Укрывательство";- статье 119 УК "Оставление в опасности";- статье 434 УК "Недонесение о преступлении".