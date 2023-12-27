Казахстанку осудили за идею воссоздать Советский Союз

"Подсудимая, придерживающаяся идеи воссоздания Советского Союза и присоединения территории Восточно-Казахстанской области к Российской Федерации, возник преступный умысел, направленный на пропаганду к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории либо дезинтеграции государства, с использованием средств массовой информации. (...) Открыто выразила убеждение, влекущее политические и социальные риски, написав следующий комментарий в сети Instagram под публикацией аккаунта: "(...) Не Вами был поставлен Ленин и не Вам его убирать, и тем более таким способом", - говорится в деле, размещенном в судебном кабинете.

В Восточном Казахстане женщину осудили на пять лет лишения свободы за идею воссоздать Советский Союз, передает Tengrinews.kz.По данным материалов дела, опубликованных в судебном кабинете, 43-летняя женщина предстала перед судом по обвинению по части 2 статьи 180 УК ("Сепаратистская деятельность"). Дело рассматривалось в суде района Алтай Восточно-Казахстанской области.Как отмечается в материалах дела, летом этого года жительница ВКО прокомментировала публикацию в Instagram, в которой был запечатлен факт сноса памятника Ленину, расположенного в Алтае Восточно-Казахстанской области. Как отметили в суде, контекст высказываний женщины под публикацией в соцсети носил экстремистский характер, пропагандировавший идеи и убеждения о присоединении территории Восточного Казахстана к России.Суд, рассмотрев дело, признал действия жительницы ВКО противоправными и назначил наказание. Однако отбытие наказания осужденной отсрочили на пять лет в связи с тем, что женщина воспитывает несовершеннолетних детей."Признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 180 части 2 УК и назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании статьи 74 части 1 УК отсрочить исполнение назначенного наказания в виде лишения свободы на пять лет. Разъяснить осужденной, что в случаях, если осужденное лицо отказалось от ребенка или продолжает уклоняться от воспитания ребенка или нарушать общественный порядок после двукратного письменного предупреждения, вынесенного органом, осуществляющим контроль за осужденным лицом, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденное лицо для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда", - говорится в материалах дела суда.Напомним, ранее в Петропавловске завершилось судебное разбирательство в отношении группы лиц, участвовавших в так называемом Народном совете трудящихся в Северо-Казахстанской области. К каким срокам наказания осудили фигурантов дела, читайте в этом материале - Дело о сепаратизме: приговор участникам "Народного совета" вынесли в Петропавловске