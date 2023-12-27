Новогодняя елка сгорела в СКО

Новогодняя елка сгорела в Север-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона 27 декабря в Кызылжарском районе, в селе Бесколь на центральной площади произошло возгорание елки.
"Возгорание произошло на площади четыре квадратных метра. Огонь ликвидирован до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших нет, предварительная причина, короткое замыкание электропроводов. Выезжали силы службы пожаротушения ДЧС СКО (6 человек личного состава и две единицы техники)", - сообщили в пресс-службе ДЧС СКО.
В канун новогодних праздников в ДЧС СКО призвали жителей региона к соблюдению правил пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в организациях и дома.
В Павлодарской области Антикор заинтересовался расходами на ледовый городок в Павлодаре. На недавнем брифинге глава департамента Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области пообещал проверить обоснованность новогоднего оформления города.
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