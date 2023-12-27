Сразу шесть уголовных дел расследуют против главы фонда «Не молчи KZ» Дины Смаиловой

«На сегодня департаментами полиции города Алматы, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей в отношении гражданки Динары Смаиловой (Дины Тансари) возбуждены и расследуется шесть уголовных дел», - говорится в сообщении в среду.

«Досудебным расследованием установлено, что Смаилова, являясь руководителем фонда «НеМолчиKZ», позиционирует себя общественным деятелем, правозащитником и борцом с насилием в отношении женщин и детей. Свою деятельность широко освещает в социальных сетях. Однако многие публикации Смаиловой не соответствуют действительности, поскольку не подтверждены проведенными расследованиями и повлекли обоснованные жалобы отдельных граждан, чьи права были нарушены ее ложными постами. Как показало расследование и проведенные судебные экспертизы, глава фонда «НеМолчиKZ» писала публикации с обвинительным уклоном, основываясь исключительно на своем субъективном мнении», - заявил заместитель начальника следственного департамента МВД Самат Аисов.

«Так, в рамках уголовного дела по мошенничеству, расследуемого департаментом полиции Восточно-Казахстанской области, установлено, что в апреле текущего года Смаилова опубликовала ложные сведения о совершенном суициде несовершеннолетней девушкой в Усть-Каменогорске. Затем опубликовала посты с соболезнованиями семье погибшей и недоверием к опровержениям полиции. Утверждала, что все-таки попытка суицида была и девушка находится больнице», - сообщил представитель МВД.

«В действительности суицида не было, уголовное дело по факту хулиганства, в котором пострадала несовершеннолетняя, направлено в суд. Несмотря на это, Смаилова объявила сбор денежных средств для адвоката потерпевшей и за время судебного процесса собрала более Т20 млн, из которых лишь небольшая часть была оплачена на командировочные расходы. Однако на суде стало известно, что услуги адвоката были оплачены самой потерпевшей стороной, что вызвало возмущение защитников подсудимых, выразивших недовольство предъявленным иском и обратившихся с заявлением», - заявил замглавы следственного департамента МВД

Астана. 27 декабря. КазТАГ – Сразу шесть уголовных дел расследуют против главы фонда «Не молчи KZ» Дины Смаиловой, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.Общественнице вменяют распространение заведомо ложной информации, нарушение неприкосновенности частной жизни, а также мошенничество.По его словам, «с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Республики Казахстан, наряду с распространением ложной информации, на своих страницах в социальных сетях объявляла сбор денежных средств якобы для оказания помощи жертвам насилия».Однако, добавил он, «все эти публикации оказались ложными».По его словам, «еще одно уголовное дело по мошенничеству возбуждено департаментом полиции Алматинской области по факту сбора денежных средств якобы для оказания помощи несовершеннолетней жертве насилия». Как заявили в МВД, «в данном случае Смаилова, введя общественность в заблуждение, опубликовала ложный пост о насилии в одной семье, попросив своих подписчиков перечислить деньги на карточку» своего супруга, «указав реквизиты».«Проведенным расследованием факт насилия не подтвердился. Но согласно банковским сведениям, за указанное время Смаилова опять же успела собрать несколько миллионов тенге. Вместе с тем, анализом банковских сведений, полученных с санкции суда, установлено, что Смаилова в нарушение требовании закона «О некоммерческих организациях», которым регулируется финансовая деятельность Фонда, деньги от перечислении получала на личную карточку своего супруга, более того, не имея права на распоряжение в личных целях, тратила их на свои нужды, находясь зарубежом. С учетом добытых доказательств органом следствия деяния Смаиловой заочно квалифицированы по части 3 статьи 190 (мошенничество) УК РК», - сказал Аисов.Как сообщалось ранее, Смаилова была объявлена в розыск.Смаилова известна тем, что активно привлекает внимание общественности к фактам насилия, в том числе сексуального в отношении женщин и детей. Нередко в таких сообщениях говорится о бездействии или незаконных действиях со стороны полицейских, что в итоге приводит к резонансу и росту критики в адрес силовиков.