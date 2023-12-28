Когда налоговая начнет проверять таксистов и продавцов в Казахстане

"Если данные граждане не входят в третий этап, то они физические лица, с 2026 года они должны сдавать декларацию. В третий этап у нас входят индивидуальные предприниматели, учредители, руководители-участники юридического лица, их супруги. Если они в список этих людей входят, то они будут сдавать декларацию в 2025 году", - сказал директор департамента администрирования непроизводственных платежей физических лиц и специальных налоговых режимов КГД Министерства финансов Нуржан Куандыков.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов сообщили, когда в поле зрения налоговой попадут таксисты и продавцы в магазинах у дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, проверка физических лиц начнется в 2027 году, после того как будут получены данные о декларации казахстанцев, входящих в четвертый этап по сдаче всеобщего декларирования.Ранее в КГД определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:- с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);- с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);- с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);- с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).