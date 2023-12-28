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Почему нельзя устанавливать LED-лампы в фары автомобилей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Почему нельзя устанавливать LED-лампы в фары автомобилей
Фото из открытых источников
Министерство внутренних дел разъяснило действующие требования к внешним световым приборам автомобилей в Казахстане. В частности, министерство ответило на вопросы о LED-фарах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В МВД напомнили о запрете на эксплуатацию автомобилей в случае, если количество, тип, цвет, расположение и режим работы их внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.

"На снятых с производства транспортных средствах допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. В этой связи, если светодиодные фары предусмотрены конструкцией транспортного средства и соответствуют его заводской комплектации, то допускается их замена на аналогичные. При этом замена галогеновых источников света фар на светодиодные не допускается", - говорится в ответе министерства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.


Полиция ежедневно выявляет и пресекает факты незаконной установки и замены устройств освещения и световых сигнализаций автомобилей. С начала года за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, к ответственности по статье 590 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) привлечены более 16 тысяч водителей. Скольких из них оштрафовали непосредственно за LED-фары, сказать трудно, поскольку МВД, как выяснилось, не ведет статистику административных нарушений в разрезе видов переоборудования.

"При совершении нарушений, указанных в статье 590 (части 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) КоАП, сотрудники органов внутренних дел вправе запрещать эксплуатацию транспортных средств и изымать государственные регистрационные номерные знаки до устранения причин запрета на эксплуатацию", - добавили в МВД.


Статья 590 КоАП описывает наказание за нарушения правил эксплуатации транспортных средств:

- часть 1 - управление автомобилем с нечитаемыми или несоответствующими стандарту или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками влечет штраф в размере 5 МРП;

- часть 5 - управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств влечет штраф в размере 5 МРП;

- часть 6 - управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства влечет штраф в размере 15 МРП;

- часть 7 - управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, - влечет штраф в размере 15 МРП;

- часть 8 - выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) техосмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 50 МРП;

- часть 9 - управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, влечет штраф 5 МРП;

- часть 10 описывает наказание за повторное нарушение из вышеперечисленных (кроме части 8) - штраф в размере 20 МРП.


Источник: Tengrinews.kz
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