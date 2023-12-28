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Покупка жилья в Казахстане: новое условие назвали в правительстве

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:38
Покупка жилья в Казахстане: новое условие назвали в правительстве
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане планируют запретить предварительные договоры приобретения жилья между застройщиками и дольщиками, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в этом году были разработаны новые поправки в закон для усиления контроля в сфере долевого строительства и снижения рисков возникновения долгостроев.

"Планируется запретить предварительные договоры приобретения жилья, что позволит избежать обмана дольщиков, которые вносят деньги застройщикам без заключения полноценного договора долевого участия", - сообщили в правительстве.


Кроме этого, для повышения ответственности застройщиков планируется увеличить штрафы за незаконное привлечение средств дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства.

В настоящее время поправки находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Ранее в Министерстве промышленности и строительства сообщали о возможном внедрении нового механизма для помощи дольщикам при приобретении жилья.


Источник: Tengrinews.kz
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