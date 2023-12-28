Дом в Турции, счет – во Франции: где чиновники хранят свое имущество

В ответе на запрос редакции сообщается, что на 31 декабря 2022 года казахстанцы задекларировали счета в иностранных банках в 58 государствах. При этом наибольшее количество находится в России, США и Франции.

Казахстанские госслужащие, работники квазигоссектора и их супруги владеют недвижимостью в 52 странах мира. Такие данные LS предоставили в Комитете госдоходов.Помимо этого, в 52 странах у госслужащих, работников квазигоссоектора и их супругов есть недвижимость. Большинство объектов куплено в России, Турции и Азербайджане.Зарегистрированы транспортные средства в 55 государствах. Наибольшее количество находится в России, Японии и Германии.В КГД добавили, что по итогам второго этапа всеобщего декларирования в этом году впервые отчет об активах и обязательствах (форму 250.00) представили более 2,1 млн работников госучреждений и квазигоссектора, а также их супруги. Отмечается, что из этого количества сдавших декларацию порядка 80 тыс. человек являются нерезидентами.А повторно документ о доходах и имуществе физлица (форму 270.00) сдали все госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги – 605 тыс. человек.Напомним, что в 2024 году декларацию (форма 250.00) нужно будет предоставить руководителям, учредителям (участникам) юрлиц, ИП и их супругам. А в 2025 году – всем казахстанцам. Документ нужно предоставлять ежегодно не позднее 15 июля на бумажном носителе или же до 15 сентября в электронном формате.Ранее сообщалось, что если физлицо не сдало декларацию, то его ждет адмпротокол, по которому в первый раз выносится предупреждение. Однако, если данное нарушение произойдет повторно в течение года, нарушителя оштрафуют на 15 МРП (51,7 тыс. тенге). За представление неполных либо недостоверных сведений в декларации впервые в течение года также ожидает только предупреждение. Но за повторное нарушение уже штраф – 3 МРП (10,3 тыс. тенге). За сокрытие объектов налогообложения в первый раз – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов. Если такое же нарушение произойдет повторно в течение года, то цифра вырастет до 300%.