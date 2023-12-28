Семь машин снёс КамАЗ с прицепом на трассе Астана-Петропавловск

Тридцатиоднолетний водитель, управляя КамАЗом с прицепом, не учёл дорожно-метеорологические условия и столкнулся с ехавшей впереди Toyota Camry. Грузовик на скользком асфальте понесло, и он протаранил ещё три грузовика и три легковых авто, в том числе уазик скорой помощи.

ДТП произошло 26 декабря на 255-м км трассы в направлении Астаны, неподалёку от платного терминала.По данным ДП Акмолинской области, после столкновения с различными травмами на машинах скорой помощи доставлены в приёмный покой два пассажира легкового авто и водитель КамАЗа.Метели бушуют на дорогах Казахстана уже третью неделю. Порой погода вроде бы начинает налаживаться, но вскоре снегопады возвращаются. Особенно сложная ситуация складывается в северных и восточных регионах страны. Дорожники и спасатели просят водителей внимательно следить за сообщениями о перекрытии трасс и по возможности не отправляться в дальние поездки без крайней необходимости, так как обстановка на трассе может внезапно измениться.