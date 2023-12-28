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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане серьезный дефицит газа

Просмотров:623 Опубликовано: Сегодня, 11:04
В Казахстане серьезный дефицит газа
Фото: lsm.kz
Дефицит сжиженного газа в Казахстане достигает 20%. В министерстве энергетики рассказали LS, как будет решаться данная проблема.

По информации ведомства, за 10 месяцев 2023 года производство сжиженного нефтяного газа (СНГ) составило 1,7 млн тонн при потребности рынка 1,9 млн тонн. В результате дефицит СНГ составляет порядка 15-20%.


В Минэнерго отметили, что из-за того, что данный вид топлива дешевле, чем АИ-92, его потребление автотранспортными средствами растет ежемесячно. Показатели растут в том числе в связи с появлением дешевой (кустарной) установки газобаллонного оборудования китайского производства и возможностью это делать за счет кредитования.

По данным МВД, число авто на газомоторном топливе за девять месяцев 2023 года выросло на 350 тыс. авто, до 840 тыс. единиц.

"Во избежание дефицита для потребности регионов ежемесячно выделяются дополнительные объемы СНГ. В том числе с "Тенгизшевройлом" достигнуты договоренности об увеличении поставок до 10 тыс. тонн поверх уже поставляемых на внутренний рынок 10 тыс. тонн в месяц", – пояснили в Минэнерго.


Помимо этого, был принят проект приказа Минэнерго, который ограничивает экспорт данного вида топлива с 13 ноября 2023 года.

Для расширения ресурсной базы газа ведется работа по строительству новых перерабатывающих мощностей и запуску новых газовых месторождений.

В Атырауской области на базе сырья месторождения Кашаган ведется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд куб. м в год со сроком завершения в 2025 году.

В Мангистауской области ведутся работы по строительству КазГПЗ в Жанаозене с предварительными сроками завершения в 2023-2027 годах.


В период с 2028 по 2030 год планируется запуск двух ГПЗ на базе сырья месторождений Кашаган и Карачаганак.

Помимо этого, совместно с нацкомпаниями "КазМунайГаз" и QazaqGaz реализуется дорожная карта по увеличению объемов товарного газа, согласно которой ожидается поэтапное освоение газовых залежей. Ожидается, что все это позволит нарастить объемы производства товарного и сжиженного нефтяного газа.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Космос
 glu-info (Посетители) Сегодня, 12:21
Цитата: шевченко
Из подсчёта процентов дефицита сразу становится ясно,

Ну гдето так 7-8
 
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  • Космос
 Placida (Посетители) Сегодня, 11:39
шевченко,ну что покурили, то и получили smoke


если бы сказали 11-12% оно как-то не смотрелось бы rofl
 
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  • Placida
  • Космос
 шевченко (Посетители) Сегодня, 11:06
Из подсчёта процентов дефицита сразу становится ясно, что "великие умы" сидят в министерстве! Математики на уровне двоечника из 4 класса...

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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