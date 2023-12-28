В Казахстане серьезный дефицит газа

По информации ведомства, за 10 месяцев 2023 года производство сжиженного нефтяного газа (СНГ) составило 1,7 млн тонн при потребности рынка 1,9 млн тонн. В результате дефицит СНГ составляет порядка 15-20%.

"Во избежание дефицита для потребности регионов ежемесячно выделяются дополнительные объемы СНГ. В том числе с "Тенгизшевройлом" достигнуты договоренности об увеличении поставок до 10 тыс. тонн поверх уже поставляемых на внутренний рынок 10 тыс. тонн в месяц", – пояснили в Минэнерго.

В Мангистауской области ведутся работы по строительству КазГПЗ в Жанаозене с предварительными сроками завершения в 2023-2027 годах.