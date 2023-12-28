Токаев снял Кайрата Сунтаева с поста замглавы МВД, а Ерлана Оразбая – с поста зама УДП

Астана. 28 декабря. КазТАГ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил Кайрата Сунтаева от должности вице-министра внутренних дел, а Ерлана Оразбая – от должности заместителя управляющего делами президента (УДП), сообщает пресс-служба Акорды.
«Распоряжением главы государства Сунтаев Кайрат Имятович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении в четверг.
Сунтаев был вице-министром с марта 2020 года.
«Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан», - добавили в Акорде.
Оразбай был замом УДП с декабря 2019 года.
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