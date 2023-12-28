Выяснилось, как "принцы из Дубая" оказались в Казахстане

"С каких пор блогеры принцами стали", "Что означает принцы? Принцы чего?", "Не знаю принцы или нет, но выглядят благородно", "Супер! Пусть им все понравится", "Эх, летом бы их сюда, когда все зелено и тепло", - пишу в комментариях казахстанцы.

"На самом деле, наши гости являются ведущими маркетологами Дубая, и сотрудничают с правительством ОАЭ. Они больше 15 лет в медиа, и с годами пользователи соцсетей стали называть их принцами. Я пригласил их в Казахстан в рамках нашего сотрудничества. Было непросто, но поскольку я сам имею отношение к арабскому миру и знаю арабский язык, они согласились. Организовал всю поездку тоже я со своими партнерами, никакой госорган или министерство не имеет отношения к их приезду", - сказал он.

"Они топ-инфлюенсеры на Ближнем Востоке и имеют много фанатов по всему миру, у 4 братьев в общем просмотры превышают 1 миллиард и их визит в Казахстан повысил его узнаваемость как туристического направления. Таким образом, в дальнейшем я могу привлекать иностранные инвестиции в Казахстан для развитии туризма в стране", - подытожил он.

"Шейхи прилетели в отпуск в Казахстан", "Арабские принцы в Казахстане" - ролики с такими комментариями распространяются в сети, передает Tengritravel.kz.Горнолыжные курорты Oi-Qaragai и Shymbulak, поездка на озеро Кольсай, стрельба из лука, сакские бани и рестораны с национальной кухней - такая программа была у арабских тревел-блогеров в Казахстане.Публикации инфлюенсеров из ОАЭ вызвали большой интерес у казахстанцев, которые стали задаваться вопросами - действительно ли это принцы.Видеоролики с удивительными пейзажами и веселым досугом привлекли внимание не только казахстанцев, но и пользователей из других стран мира, которые оставили тысячи восторженных комментариев под публикациями авторов.Мы связались с казахстанцем Аль-Фатихом, который пригласил арабских блогеров в Казахстан, чтобы узнать подробнее об их путешествии.Аль-Фатих также отметил, что его гости – влиятельные братья-инфлюенсеры в ОАЭ, и, благодаря их приезду, о Казахстане чуть больше узнали во всем мире.