Заблокировано 43 миллиона звонков: казахстанцы отдали миллиарды мошенникам

"Ситуация, связанная с ростом киберпреступности и появлением ее новых видов, складывается не только в Казахстане и государствах - участниках СНГ, но и во всем мире. Сложность раскрытия таких преступлений в первую очередь связана с их трансграничностью. Как вам известно, в интернете границы отсутствуют. Криминалитет умышленно использует различные анонимные сервисы, в том числе расположенные в зарубежных странах", – отметил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Суюнбай.

"Проведенными мероприятиями в этом году к уголовной ответственности привлечено 828 лиц, совершивших более трех тысяч интернет-мошенничеств. В сентябре в Усть-Каменогорске задержаны трое жителей города, совершивших более 50 фактов интернет-мошенничества. У них изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, с помощью которых они совершали преступления. Общий причиненный ущерб составил почти 80 миллионов тенге", - рассказал спикер.

В МВД рассказали, сколько случаев интернет-мошенничества было зарегистрировано в этом году, сколько преступников поймано и сколько денег перевели казахстанцы мошенникам в 2023 году, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в МВД, в Казахстане количество интернет-мошенничества за последние семь лет выросло в 10 раз, с двух тысяч до 20 тысяч преступлений. Только в этом году интернет-мошенники причинили гражданам ущерб на сумму более 17,5 миллиарда тенге.Самый распространенный способ обмана - это получение оплаты или предоплаты при реализации несуществующих товаров или услуги по интернет-объявлениям (семь тысяч фактов). Далее - звонки от имени сотрудников банков (две с половиной тысячи фактов). На третьем месте - оформление онлайн-займов (две тысячи фактов).Вопросы предупреждения и раскрытия преступлений в сфере информационных технологий возложены на центр по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД.В декабре в Астане полицейские выявили четыре мошеннических call-центра. В ходе обысковых мероприятий cтражи порядка изъяли более 170 ноутбуков с гарнитурой и сетевое оборудование.Совместно с заинтересованными госорганами и операторами связи продолжается работа по блокировке звонков с подменных номеров. На протяжении года заблокировано свыше 43 миллиона звонков.Кроме того, с 15 ноября запущена антифрод-система определения и блокирования международных звонков на стационарные городские телефоны жителей Казахстана. С момента ее запуска заблокировано свыше 278 тысяч звонков.Также ужесточены процедуры получения займов, в том числе посредством sms-подтверждения и биометрии.