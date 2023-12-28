Средняя сумма одного перевода – 307 тысяч тенге, на 35 процентов меньше, чем годом ранее. К аномально высокой базе ноября 2022-го объемы в деньгах упали сильнее (минус 60 процентов), чем число транзакций (минус 39 процентов).

Переводы из Казахстана в этом ноябре составили 81,6 миллиарда тенге (тоже минус 13 процентов год к году), число транзакций 217,6 тысячи (минус 1 процент). Средняя сумма достигает 375 тысяч, это минус 12 процентов за год. И в 2023-м, и в 2022-м в лидерах ноября Грузия (2,1 и 1,8 миллиона соответственно), в антилидерах Таджикистан (160 и 150 тысяч).

Назван средний размер денежного перевода из Казахстана за рубеж, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Первого кредитного бюро.На основе данных Национального банка, в DataHub проанализировали, что самая большая средняя сумма на один денежный перевод в Казахстан в ноябре – в Азербайджане, а максимум на один перевод из Казахстана – у Грузии.В прошлом месяце через системы международных денежных переводов в Казахстан из-за рубежа провели 77,39 тысячи транзакций на 23,76 миллиарда тенге,Из тех стран, по которым есть отдельная статистика, в этом ноябре самая большая средняя сумма в Азербайджане (859 тысяч тенге), самая скромная – в Германии (190 тысяч тенге). В ноябре 2022-го в лидерах был Кыргызстан (1,4 миллиона), в антилидерах тоже Германия (167 тысяч).