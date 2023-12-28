Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 28 Декабря
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.5 KZT
  • €1 = 503.46 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Назван средний размер денежного перевода из Казахстана за рубеж

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Назван средний размер денежного перевода из Казахстана за рубеж
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Назван средний размер денежного перевода из Казахстана за рубеж, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал Первого кредитного бюро.

На основе данных Национального банка, в DataHub проанализировали, что самая большая средняя сумма на один денежный перевод в Казахстан в ноябре – в Азербайджане, а максимум на один перевод из Казахстана – у Грузии.

В прошлом месяце через системы международных денежных переводов в Казахстан из-за рубежа провели 77,39 тысячи транзакций на 23,76 миллиарда тенге,

Средняя сумма одного перевода – 307 тысяч тенге, на 35 процентов меньше, чем годом ранее. К аномально высокой базе ноября 2022-го объемы в деньгах упали сильнее (минус 60 процентов), чем число транзакций (минус 39 процентов).


Из тех стран, по которым есть отдельная статистика, в этом ноябре самая большая средняя сумма в Азербайджане (859 тысяч тенге), самая скромная – в Германии (190 тысяч тенге). В ноябре 2022-го в лидерах был Кыргызстан (1,4 миллиона), в антилидерах тоже Германия (167 тысяч).

Переводы из Казахстана в этом ноябре составили 81,6 миллиарда тенге (тоже минус 13 процентов год к году), число транзакций 217,6 тысячи (минус 1 процент). Средняя сумма достигает 375 тысяч, это минус 12 процентов за год. И в 2023-м, и в 2022-м в лидерах ноября Грузия (2,1 и 1,8 миллиона соответственно), в антилидерах Таджикистан (160 и 150 тысяч).


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика